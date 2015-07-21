Криптовалюта MAVRO.org Рефбек - 800% КАЖДОМУ партнеру!

Всех приветствую!!!
Готов предложить ВСЮ СВОЮ ПАРТНЕРКУ, которую мне начислит проект MAVRO соответственно Вашей инвестиции, как и написано в шапке, это будет РЕФБЕК 800%
(стандартный реферальный бонус в MAVRO 1%, я же Вам перечислю 8% от Вашей инвестиции, так как имею уже более высокий ранг)!
Кто Ещё не знаком с проектом, пишите по контактным данным внизу поста! Буду рад рассказать о всех его преимуществах и деталях работы именно в нашей команде!
Для получения БОНУСА требуется выполнение следующих условий:
1. Пишем мне по любым ниже перечисленным контактам или по ссылке в подписи с пометкой "ХОЧУ РЕФБЕК в MAVRO".
2. Регистрируетесь в MAVRO по ссылке которую я Вам дам в переписке!
3. После регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО пишем мне, чтобы я проверил прошла ли регистрация именно в моей команде! ЭТО ВАЖНО!
4. После, вносите депозит, связываетесь со мной снова, предоставляете вашу почту (на какую регистрировали аккаунт) и BITCOIN кошелёк, куда перевести ваш БОНУС!
5. Отписываемся в ЭТОЙ теме о получении! ЖЕЛАТЕЛЬНО!
P.S. Рефбэк выплачиваю от 5 минут до пары часов (в зависимости от моей занятости)
Мои контактные данные:
📝 Вконтакте: https://vk.com/dmitriovas (скопировать в адресную строку и нажать кнопку ENTER
📝 Facebook: https://facebook.com/dmitriovas (скопировать в адресную строку и нажать кнопку ENTER
💬 Telegram: https://telegram.me/dmitriovas (скопировать в адресную строку и нажать кнопку ENTER
☎ Skype: dmitriovas
ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКТУАЛЬНО ВСЕГДА
ВСЕМ ОГРОМНОГО ПРОФИТА!!!