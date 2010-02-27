Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,796 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Какой был ваш доход на форекс за 2016ый год?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:04
#1
Любитель
 
Адрес: Валютно-финансовый рынок Статус: Гуру
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.08.2015
Сообщений: 643
Благодарностей: 91
КП: 0.077
Какой был ваш доход на форекс за 2016ый год?
Заканчивается 2016ый год. Самое время подвести итоги, сколько всего денег вы заработали на форекс в этом году? И сколько планируете заработать в 2017ом?
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Хватит работать, пора зарабатывать!
Старейший форекс-брокер России
Satan Claws на форуме  
Ответить
Метки
forex, доход, заработок, прибыль, форекс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У кого какой доход в Adsense? An27 Партнерские программы 30 09.11.2016 13:20
Какой у Вас размер банка и ежемесячный доход? viktoriabaks Букмекерство: общий форум 5 23.06.2016 13:11
какой форекс принимает PayPal? ffgg PayPal 3 30.12.2014 07:51
Какой доход от офлайн бизнеса мы ожидаем. Klazar Инвестирование в стартапы 24 12.08.2013 15:34
С какой форекс партнеркой выгоднее работать. petr1 Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 27.02.2010 13:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
WMID 272568263783 - Требуется 200 WMZ
От NOKLAMAN в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
Верняки. Без ГМО!!!
От FIVE в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Смешные примеры дурацкой рекламы
От emanno в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар Knjaz
retro-money.com - Retro Money
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Roman101
Европейский бизнес потерял веру в Россию
От Roman101 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет Mr_Trader:18312 (ForexTrend)
От codofag в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube