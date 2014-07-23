Регулятор США одобрил покупку Abbott конкурента St. Jude Medical за $25 млрд

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила сделку по приобретению международной фармацевтической компанией Abbott Laboratories производителя медицинских устройств St. Jude Medical Inc., говорится в релизе FTC.
В конце апреля Abbott и St. Jude Medical достигли окончательного соглашения по слиянию. Согласно условиям, акционеры St. Jude Medical получат 46,75 доллара денежными средствами и 0,8708 обыкновенной акции Abbott за каждую свою акцию. Общая сумма сделки составляет 25 миллиардов долларов или 85 долларов за акцию. Ожидается, что годовые продажи объединенной компании составят 8,7 миллиарда долларов. Закрытие сделки было запланировано на четвертый квартал 2016 года, после получения одобрения от регулирующих органов.
Постановление о согласии предполагает продажу всех активов и прав компании St. Jude, относящихся к устройствам для закрытия мест пункции сосудов, японскому производителю медицинского оборудования Terumo Corporation. Abbott также должна будет продать японской Terumo часть активов.
Ранее ведомство отмечало, что сделка навредит конкуренции на рынке некоторых медицинских устройств. К примеру, объединенная компания контролировала бы 70% рынка устройств для закрытия мест пункции сосудов.
Международная фармацевтическая компания Abbott разрабатывает и производит продукты и технологии, которые охватывают все сферы здравоохранения. Она работает в более чем 150 странах.
St. Jude Medical является одной из крупнейших в мире компаний-производителей медицинских устройств в сфере кардиологии. Компания разрабатывает экономически эффективные медицинские технологии. Штаб-квартира находится в Сент-Поле, штат Миннесота.
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