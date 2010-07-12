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2016 год. Подводим итоги.

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Старый Сегодня, 16:41
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,617
Благодарностей: 1,284
КП: 0.024
2016 год. Подводим итоги.
В конце уходящего года принято подводить итоги и делать выводы.



Вот мои итоги и выводы.

Startex
Моя тактика постепенного наращивания депозита меня подвела. В итоге, вложив 130$ вывела 110$. Несколько спас ситуацию рефбек.

Finactiv
Повелась на жирный рефбек и инсайд. Плюс как всегда постепенно наращивала депозит. Итог при вкладе 100$ вывела 46$/

BitArbs.
Сюда и вложить много было нельзя, так как стояли лимиты. Но даже с лимитами админ умудрился продуть проект. Итог при вкладе 30$ вывела 5$.

Free shares
Из пробного вклада в 50$ вывела 26$.

Amazing5
За 6 месяцев работы с проектом заработала 1568 долларов чистой прибыли, постепенно наращивая депозит до 650$. Потом уменьшила депозит до 300$ и последние три месяца держала этот депозит.

Ondios
Из пробного вклада в 50$ вывела только 20$.

Agroif
Вложила 50$ вывела 49$. Учитывая рефбек сработала копейка в копейку.

Capital7
За 2.5 месяцев работы 350$ чистой прибыли. Постепенно наращивала депозит, думала еще несколько месяцев протянет. А он так скаманул на пике популярности и неожиданно. Но в безубыток смогла выйти, даже некоторую прибыль еще получила.

CCCWealth
Пробный депозит 50$, смогла вывести только 26

FinexInvest
Пробный депозит 50$, вывела 24$.

Venture Alliance
При первоначальном вкладе 125$, вывела 650$.

Billy Bot
Игралась до последнего, постепенно увеличивая депозит. В итоге внесла 150$, вывела 161$

Tradex24
До последнего была с проектом. Вложила 110$, вывела 159$.

Binario Investment
Как всегда постоянно увеличивала депозит по мере развития проекта. Итог вложила 300$, вывела 352$.

Smartcoin
Вложила 70$, вывела 107$.
Aquatex
Вложила 0.12BTC вывела 0.04 BTC

LumanBrothers
Вложила 60$, вывела 14$

SixSpend
Вложила 50$(пробный вклад), вывела 14$.

Dobroterra
Вложила 50$, вывела 17$.

Brifex.
Вложила 60$, вывела 28$.

AdsDevision.
Постоянно увеличивала депозита, в итоге вложила 430$ смогла вывести только 300$.

TraderCommer
25$ вложила 5$ вывела.

Росоплата
Вложила 25$, вывела 64$.

Rapid Income
Постепенно наращивала депозит. В итоге вложила 180$ вывела 115$. Впервые с админом семерок словила минус.

Bots Family
Вложила 50$, вывела 60$.

CRP.center.
Чистая прибыль около 1000$, при этом в проекте оставила действующий депозит в 925$, так как постоянно наращивала вклад и работала с проектом до последнего.

Millary Finance
При вкладе 60$, потеряла 25$.

Ridex
50$ вложила 37$ вывела.

Daily Pi
Вложила 10$, 5$ вывела.

Pokemon Go Invest
50$ вложила 15$ вывела. Поддалась на инсайд. Правда не сильно, поэтому много и не потеряла.

Это мои чистые результаты без рефералки, рефбека, страховок. Только прибыль с хайпов.

Итоги.
1. Хитран - не пройдет. Очень много проколов. Меня спасают долгожители.

2. Из за тактики постепенного наращивания депозита во многих проектах просто не успевала его нарастить, а проект скамился. Получалось либо я оставалась в убытке, так как была с проектом до последнего, либо в небольшой прибыли, та как никуда не убегала.

3. Очень мало действительно хороших программ, где реально что-то заработала.

В итоге около 3000$ чистой прибыли исключительно от инвестирования (без реферальных комиссий, полученных рефбеков и страховок)
4. Да, на хайпах можно заработать.
__________________
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Правила, которые не работают в инвестировании.
PaytUP. Elizion.
veranika55 на форуме  
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