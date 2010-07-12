2016 год. Подводим итоги.

В конце уходящего года принято подводить итоги и делать выводы.
Вот мои итоги и выводы.
Startex
Моя тактика постепенного наращивания депозита меня подвела. В итоге, вложив 130$ вывела 110$. Несколько спас ситуацию рефбек.
Finactiv
Повелась на жирный рефбек и инсайд. Плюс как всегда постепенно наращивала депозит. Итог при вкладе 100$ вывела 46$/
BitArbs.
Сюда и вложить много было нельзя, так как стояли лимиты. Но даже с лимитами админ умудрился продуть проект. Итог при вкладе 30$ вывела 5$.
Free shares
Из пробного вклада в 50$ вывела 26$.
Amazing5
За 6 месяцев работы с проектом заработала 1568 долларов чистой прибыли, постепенно наращивая депозит до 650$. Потом уменьшила депозит до 300$ и последние три месяца держала этот депозит.
Ondios
Из пробного вклада в 50$ вывела только 20$.
Agroif
Вложила 50$ вывела 49$. Учитывая рефбек сработала копейка в копейку.
Capital7
За 2.5 месяцев работы 350$ чистой прибыли. Постепенно наращивала депозит, думала еще несколько месяцев протянет. А он так скаманул на пике популярности и неожиданно. Но в безубыток смогла выйти, даже некоторую прибыль еще получила.
CCCWealth
Пробный депозит 50$, смогла вывести только 26
FinexInvest
Пробный депозит 50$, вывела 24$.
Venture Alliance
При первоначальном вкладе 125$, вывела 650$.
Billy Bot
Игралась до последнего, постепенно увеличивая депозит. В итоге внесла 150$, вывела 161$
Tradex24
До последнего была с проектом. Вложила 110$, вывела 159$.
Binario Investment
Как всегда постоянно увеличивала депозит по мере развития проекта. Итог вложила 300$, вывела 352$.
Smartcoin
Вложила 70$, вывела 107$.
Aquatex
Вложила 0.12BTC вывела 0.04 BTC
LumanBrothers
Вложила 60$, вывела 14$
SixSpend
Вложила 50$(пробный вклад), вывела 14$.
Dobroterra
Вложила 50$, вывела 17$.
Brifex.
Вложила 60$, вывела 28$.
AdsDevision.
Постоянно увеличивала депозита, в итоге вложила 430$ смогла вывести только 300$.
TraderCommer
25$ вложила 5$ вывела.
Росоплата
Вложила 25$, вывела 64$.
Rapid Income
Постепенно наращивала депозит. В итоге вложила 180$ вывела 115$. Впервые с админом семерок словила минус.
Bots Family
Вложила 50$, вывела 60$.
CRP.center.
Чистая прибыль около 1000$, при этом в проекте оставила действующий депозит в 925$, так как постоянно наращивала вклад и работала с проектом до последнего.
Millary Finance
При вкладе 60$, потеряла 25$.
Ridex
50$ вложила 37$ вывела.
Daily Pi
Вложила 10$, 5$ вывела.
Pokemon Go Invest
50$ вложила 15$ вывела. Поддалась на инсайд. Правда не сильно, поэтому много и не потеряла.
Это мои чистые результаты без рефералки, рефбека, страховок. Только прибыль с хайпов.
Итоги.
1. Хитран - не пройдет. Очень много проколов. Меня спасают долгожители.
2. Из за тактики постепенного наращивания депозита во многих проектах просто не успевала его нарастить, а проект скамился. Получалось либо я оставалась в убытке, так как была с проектом до последнего, либо в небольшой прибыли, та как никуда не убегала.
3. Очень мало действительно хороших программ, где реально что-то заработала.
В итоге около 3000$ чистой прибыли исключительно от инвестирования (без реферальных комиссий, полученных рефбеков и страховок)
4. Да, на хайпах можно заработать.