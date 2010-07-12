veranika55 Специалист

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 1,617 Благодарностей: 1,284 КП: 0.024

2016 год. Подводим итоги. В конце уходящего года принято подводить итоги и делать выводы.







Вот мои итоги и выводы.



Startex

Моя тактика постепенного наращивания депозита меня подвела. В итоге, вложив 130$ вывела 110$. Несколько спас ситуацию рефбек.



Finactiv

Повелась на жирный рефбек и инсайд. Плюс как всегда постепенно наращивала депозит. Итог при вкладе 100$ вывела 46$/



BitArbs .

Сюда и вложить много было нельзя, так как стояли лимиты. Но даже с лимитами админ умудрился продуть проект. Итог при вкладе 30$ вывела 5$.



Free shares

Из пробного вклада в 50$ вывела 26$.



Amazing5

За 6 месяцев работы с проектом заработала 1568 долларов чистой прибыли, постепенно наращивая депозит до 650$. Потом уменьшила депозит до 300$ и последние три месяца держала этот депозит.



Ondios

Из пробного вклада в 50$ вывела только 20$.



Agroif

Вложила 50$ вывела 49$. Учитывая рефбек сработала копейка в копейку.



Capital7

За 2.5 месяцев работы 350$ чистой прибыли. Постепенно наращивала депозит, думала еще несколько месяцев протянет. А он так скаманул на пике популярности и неожиданно. Но в безубыток смогла выйти, даже некоторую прибыль еще получила.



CCCWealth

Пробный депозит 50$, смогла вывести только 26



FinexInvest

Пробный депозит 50$, вывела 24$.



Venture Alliance

При первоначальном вкладе 125$, вывела 650$.



Billy Bot

Игралась до последнего, постепенно увеличивая депозит. В итоге внесла 150$, вывела 161$



Tradex24

До последнего была с проектом. Вложила 110$, вывела 159$.



Binario Investment

Как всегда постоянно увеличивала депозит по мере развития проекта. Итог вложила 300$, вывела 352$.



Smartcoin

Вложила 70$, вывела 107$.

Aquatex

Вложила 0.12BTC вывела 0.04 BTC



LumanBrothers

Вложила 60$, вывела 14$



SixSpend

Вложила 50$(пробный вклад), вывела 14$.



Dobroterra

Вложила 50$, вывела 17$.



Brifex .

Вложила 60$, вывела 28$.



AdsDevision .

Постоянно увеличивала депозита, в итоге вложила 430$ смогла вывести только 300$.



TraderCommer

25$ вложила 5$ вывела.



Росоплата

Вложила 25$, вывела 64$.



Rapid Income

Постепенно наращивала депозит. В итоге вложила 180$ вывела 115$. Впервые с админом семерок словила минус.



Bots Family

Вложила 50$, вывела 60$.



CRP.center.

Чистая прибыль около 1000$, при этом в проекте оставила действующий депозит в 925$, так как постоянно наращивала вклад и работала с проектом до последнего.



Millary Finance

При вкладе 60$, потеряла 25$.



Ridex

50$ вложила 37$ вывела.



Daily Pi

Вложила 10$, 5$ вывела.



Pokemon Go Invest

50$ вложила 15$ вывела. Поддалась на инсайд. Правда не сильно, поэтому много и не потеряла.



Это мои чистые результаты без рефералки, рефбека, страховок. Только прибыль с хайпов.



Итоги.

1. Хитран - не пройдет. Очень много проколов. Меня спасают долгожители.



2. Из за тактики постепенного наращивания депозита во многих проектах просто не успевала его нарастить, а проект скамился. Получалось либо я оставалась в убытке, так как была с проектом до последнего, либо в небольшой прибыли, та как никуда не убегала.



3. Очень мало действительно хороших программ, где реально что-то заработала.



В итоге около 3000$ чистой прибыли исключительно от инвестирования (без реферальных комиссий, полученных рефбеков и страховок)

4. Да, на хайпах можно заработать. Моя тактика постепенного наращивания депозита меня подвела. В итоге, вложив 130$ вывела 110$. Несколько спас ситуацию рефбек.Повелась на жирный рефбек и инсайд. Плюс как всегда постепенно наращивала депозит. Итог при вкладе 100$ вывела 46$/Сюда и вложить много было нельзя, так как стояли лимиты. Но даже с лимитами админ умудрился продуть проект. Итог при вкладе 30$ вывела 5$.Из пробного вклада в 50$ вывела 26$.За 6 месяцев работы с проектом заработала 1568 долларов чистой прибыли, постепенно наращивая депозит до 650$. Потом уменьшила депозит до 300$ и последние три месяца держала этот депозит.Из пробного вклада в 50$ вывела только 20$.Вложила 50$ вывела 49$. Учитывая рефбек сработала копейка в копейку.За 2.5 месяцев работы 350$ чистой прибыли. Постепенно наращивала депозит, думала еще несколько месяцев протянет. А он так скаманул на пике популярности и неожиданно. Но в безубыток смогла выйти, даже некоторую прибыль еще получила.Пробный депозит 50$, смогла вывести только 26Пробный депозит 50$, вывела 24$.При первоначальном вкладе 125$, вывела 650$.Игралась до последнего, постепенно увеличивая депозит. В итоге внесла 150$, вывела 161$До последнего была с проектом. Вложила 110$, вывела 159$.Как всегда постоянно увеличивала депозит по мере развития проекта. Итог вложила 300$, вывела 352$.Вложила 70$, вывела 107$.Вложила 0.12BTC вывела 0.04 BTCВложила 60$, вывела 14$Вложила 50$(пробный вклад), вывела 14$.Вложила 50$, вывела 17$.Вложила 60$, вывела 28$.Постоянно увеличивала депозита, в итоге вложила 430$ смогла вывести только 300$.25$ вложила 5$ вывела.Вложила 25$, вывела 64$.Постепенно наращивала депозит. В итоге вложила 180$ вывела 115$. Впервые с админом семерок словила минус.Вложила 50$, вывела 60$.Чистая прибыль около 1000$, при этом в проекте оставила действующий депозит в 925$, так как постоянно наращивала вклад и работала с проектом до последнего.При вкладе 60$, потеряла 25$.50$ вложила 37$ вывела.Вложила 10$, 5$ вывела.50$ вложила 15$ вывела. Поддалась на инсайд. Правда не сильно, поэтому много и не потеряла.1. Хитран - не пройдет. Очень много проколов. Меня спасают долгожители.2. Из за тактики постепенного наращивания депозита во многих проектах просто не успевала его нарастить, а проект скамился. Получалось либо я оставалась в убытке, так как была с проектом до последнего, либо в небольшой прибыли, та как никуда не убегала.3. Очень мало действительно хороших программ, где реально что-то заработала.В итоге около 3000$ чистой прибыли исключительно от инвестирования (без реферальных комиссий, полученных рефбеков и страховок)4. Да, на хайпах можно заработать.

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