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Кабмин перераспределил 44,2 млн гривен на разработку новых технологий для космической
Кабмин перераспределил 44,2 млн гривен на разработку новых технологий на предприятиях космической отрасли для изготовления продукции оборонного назначения
Кабинет Министров перераспределил 44,2 млн гривен на обеспечение финансирования мероприятий государственной целевой программы разработки, освоения и внедрения новых технологий на предприятиях космической отрасли для изготовления продукции оборонного назначения.
Об этом говорится в распоряжениях правительства №№982 и 983 от 21 декабря.
Перераспределение осуществлено за счет уменьшения объемов расходов по программам “Утилизация твердого ракетного топлива” и “Выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере космической отрасли, в том числе общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины”.
Как сообщалось, государственный бюджет на 2017 год предусматривает сокращение финансирования Государственного космического агентства на 14% до 2,9 млрд гривен в 2017 году.
По материалам Украинские Новости