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В середине 2017 Япония может отменить 8% налог на операции с биткойнами

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#1
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В середине 2017 Япония может отменить 8% налог на операции с биткойнами

Согласно информации, полученной ресурсом CoinDesk, планы японского правительства по упразднению 8%-ного налога на приобретение биткойнов могут быть реализованы уже летом 2017.

И хотя окончательное решение остаётся за японским правительством, обновленный налоговый документ был представлен партией большинства – Либерально-демократической партией Японии совместно с партией Комэйто, и опубликован 8 декабря. Он раскрывает новые подробности законопроекта, внесенного в Министерство Финансов и Агентство Финансовых Услуг еще в октябре.

На сегодняшний день налог все еще в силе. Однако, если поправка будет одобрена кабинетом министров, уже в июне в силу вступят льготные условия, а месяцем позже налог будет полностью упразднён. Выпуск этого документа является кульминацией дискуссии между участниками со стороны правительства, первое упоминание о которой появилось в региональном информационном агентстве Nikkei.

Можно по праву считать, что теперь у Биткойн-стартапов гораздо больше пространства для маневров.

Управляющий директор обменного сервиса Quoine, Мике Каямори, утверждает, что отмена налога вполне ожидаема, и что это “отличная новость для криптовалютного сообщества”.

Он сказал:

Цитата:
Для нас это большое облегчение. Нашим клиентам больше не придется платить налог с каждой транзакции, и я надеюсь, что эта практика закрепится надолго.
Такой шаг предвещает тяжелый год для сферы обмена криптовалют в Японии, так как в планах правительства ввод обязательной регистрации компаний, работающих с Биткойном внутри страны.

Правительственные органы стали обсуждать регулирование в сфере обмена электронных валют еще в конце 2015, пытаясь найти действенные механизмы для сбора информации об обменниках. На подобные разговоры побудил печально известный случай с банкротством биржи Mt. Gox в начале 2014, когда были утеряны миллионы долларов клиентов.

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Анна Чернобай вне форума  
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