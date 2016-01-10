Уходя, хлопнуть дверью: Обама готовит новые санкции против РФ, — СМИ
Администрация президента США Барака Обамы разрабатывает комплекс мер в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. По словам чиновников, меры будут включать в себя как экономические санкции, так и дипломатическое осуждение действий России, сообщает The Washington Post, передает ZN.UA.
В настоящее время дорабатываются детали ответных мер, которые также будут включать в себя секретные кибероперации в отношении России, отмечают чиновники. Некоторые детали ответного комплекса мер могут быть обнародованы уже на этой неделе.
Часть санкций вызвала бурное обсуждение в Белом доме. Закон 2015 года дает президенту США полномочия принимать ответные меры в случае кибератак из-за рубежа. Но в нем не упоминаются кибероперации, призванные повлиять на ход президентских выборов. Американские чиновники работают над адаптацией закона в условиях предполагаемого вмешательства российских хакеров в избирательный процесс.
Барак Обама пообещал дать ответ на вмешательство Москвы уже в этом месяце. Чиновники заявляют, что цель ответных санкций – не только наказать, но и удержать от подобных действий в будущем.
“Я обеспокоен тем, что произошло с нами на этих выборах, и я также обеспокоен тем, что произойдет в будущем. Я твердо убежден в том, что хакеры скажут: “Это отлично сработало в 2016, давайте продолжать”. В нашей стране выборы каждые два года”, – заявил представитель администрации Обамы.
Президент США Барак Обама отметил большое количество американских санкций в отношении России, введенных за агрессию Москвы на востоке Украины и аннексию Крыма.
Некоторые эксперты сомневаются в эффективности дополнительных санкций, введенных за кибератаки во время президентских выборов в США. Тем не менее чиновники отмечают эффективность новых санкций в комплексе с уже существующими. Один из способов реализации подобных санкций в условиях существующего закона заключается в присвоении избирательным базам данных страны статуса “критической инфраструктуры”.
По данным сотрудников Совета безопасности, несмотря на проникновение российских хакеров в базы данных, они не нанесли им урон. Некоторые аналитики считают, что базы данных избирателей можно классифицировать как “правительственные средства”, что является одним из 16 критических секторов инфраструктуры.
Чиновники администрации Обамы также хотели бы помешать новоизбранному президенту Дональду Трампу совершить откат любых ответных мер, предпринимаемых ими в отношении виновных в кибератаках, до прежнего уровня.
источник http://politolog.net/novosti-mira/ux...protiv-rf-smi/