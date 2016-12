Еvgeniwolf Специалист

Facebook купил стартап по отслеживанию взгляда The Eye Tribe



Соцсеть Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, который занимается технологией по отслеживанию взгляда. Об этом пишет TechCrunch.





The Eye Tribe разработал технологию для отслеживания взгляда при работе за компьютером, а также приложение для смартфона. Помимо этого, стартап владеет технологией, позволяющей VR-системам сохранять вычислительную мощность, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь.Издание полагает, что технологии стартапа будут использоваться для VR-шлема Oculus (Facebook приобрела Oculus VR в 2014 году). Пока неясно, что именно Oculus будет делать с этой технологией, хотя она может быть полезна для идентификации пользователей, расширения возможности игр, а также навигации между приложениями через взгляд, а не с помощью пальцев, утоняет TechCrunch.В начале года Facebook запустила интеграцию аккаунта соцсети с учетной записью VR-приложения Oculus Video, которая позволит получать персонализированную новостную ленту из 360-градусных видео Facebook и лайкать контент своих друзей прямо в виртуальной реальности.

