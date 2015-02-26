Facebook купил стартап по отслеживанию взгляда The Eye Tribe

29 декабря 2016, 11:29
Соцсеть Facebook купила датский стартап The Eye Tribe, который занимается технологией по отслеживанию взгляда. Об этом пишет TechCrunch.
The Eye Tribe разработал технологию для отслеживания взгляда при работе за компьютером, а также приложение для смартфона. Помимо этого, стартап владеет технологией, позволяющей VR-системам сохранять вычислительную мощность, показывая изображения идеального качества только там, куда смотрит пользователь.
Издание полагает, что технологии стартапа будут использоваться для VR-шлема Oculus (Facebook приобрела Oculus VR в 2014 году). Пока неясно, что именно Oculus будет делать с этой технологией, хотя она может быть полезна для идентификации пользователей, расширения возможности игр, а также навигации между приложениями через взгляд, а не с помощью пальцев, утоняет TechCrunch.
В начале года Facebook запустила интеграцию аккаунта соцсети с учетной записью VR-приложения Oculus Video, которая позволит получать персонализированную новостную ленту из 360-градусных видео Facebook и лайкать контент своих друзей прямо в виртуальной реальности.
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