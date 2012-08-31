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Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы

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#1
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Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы

Рынок интернет-рекламы будет практически полностью поделен между двумя компаниями - Facebook и Google. В 2018 г. на долю двух техгигантов из Кремниевой долины будет приходиться почти половина из всего объема рынка цифровой рекламы, оцениваемого в $270 млрд, сообщает Reuters.

За пределами Китая 72% всей выручки от онлайн-рекламы делят Google и Facebook. Также этим компаниям досталось 90% выручки от новых рекламодателей 2016 г. Остальные площадки, пишет партнер консалтинговой маркетинговой фирмы Type A Group Боб Хоффман, вынуждены существовать на незначительные остатки. По его мнению, это отражает четкую позицию рынка: образовалась дуополия, и реклама на других digital-площадках бесполезна.

Крупнейшая соцсеть и поисковый гигант, суммарная капитализация которых составляет $850 млрд, заняли настолько прочные позиции, что молодым стартапам почти невозможно занять хоть какую-то нишу. Доля Facebook, согласно прогнозам, в 2018 г. достигнет 16% и будет расти, в то время как Google может слегка уступить долю в 31% рынка рекламы, считают в eMarketer.

Facebook будет наращивать свою долю в рекламном пироге США благодаря своим возможностям таргетирования аудитории, которые позволяют рекламодателям получать прямой контакт с пользователями соцсети, считают аналитики.

Facebook также научилась удачно монетизировать свою мобильную аудиторию: она приносит компании около 78% всей рекламной выручки. eMarketer прогнозирует, что в 2017 г. ее доля у Facebook вырастет до 85%. Этому будут способствовать и купленные Facebook сервисы вроде Instagram. Также eMarketer прогнозирует, что благодаря Instagram соцсеть увеличит свою долю на рынке баннерной рекламы.

Что касается конкурентов, то им пока не удается сравняться с Facebook. Даже китайские крупные компании, вроде Alibaba и Baidu, стараются за счет своего локального крупного рынка догнать и перегнать Цукерберга. Ранее крупные игроки вроде Yahoo! и AOL занимают менее 2% рынка. Этот показатель, вероятно, заставляет Verizon Communications задуматься: а стоит ли тратиться на кругом убыточную Yahoo!?

По итогам 2015 г. Google и Facebook заняли 52,3% всего рынка мобильной рекламы США. Доля Google составила 32,9%, или $10,02 млрд, доля Facebook – 19,4%, или $5,9 млрд. На третьем месте Twitter с долей 3,8%, на четвертом – Yahoo! с долей 2,9%, на пятом – Apple (iAd) с долей 2,6%. Объем всего американского рынка мобильной рекламы в 2015 г. eMarketer оценила в $30,5 млрд.

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