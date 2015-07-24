«ВКонтакте» запустила раздел «Истории» для показа фото и видео без публикации в профиле
29 декабря 2016, 12:12
Соцсеть «ВКонтакте» запустила в новостной ленте раздел «Истории», позволяющий публиковать фото и короткие видео без размещения в профиле пользователя.
«Истории» будут доступны вверху новостной ленты в виде аватаров «друзей». Когда кто-то из них размещает что-то новое в «Историях», иконка обводится синим. Чтобы просмотреть контент, нужно кликнуть на иконку.
Пользователи могут размещать в новом разделе фотографии и видеоролики до 12 секунд, добавлять к ним граффити, стикеры или текст. Контент в «Историях» будет доступен 24 часа после публикации. Комментировать истории можно будет только в диалогах, а не под самим контентом, отмечают в соцсети. Через счетчик просмотров «Историй» также можно посмотреть, кто из пользователй просматривал контент.
В данный момент функция доступна только в iOS и Android-приложениях «ВКонтакте». В разговоре с Rusbase представитель соцсети уточнил, что пользователи могут посмотреть «Истории» и в десктопной версии, если речь идет о личных сообщениях.
«На данный момент [добавить «Истории» в десктопную версию соцсети] не планируем – это mobile-only продукт. Но можно отправить историю другу личным сообщением – ее можно будет просмотреть и с десктопа», – сообщили в компании.
Отметим, что подобная функция есть и в других популярных соцсетях. Одной из первых раздел с самоуничтожающимися публикациями запустил мессенджер Snapchat, а в августе 2016 года «Истории» появились в Instagram.
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