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«ВКонтакте» запустила раздел «Истории»

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#1
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«ВКонтакте» запустила раздел «Истории»
«ВКонтакте» запустила раздел «Истории» для показа фото и видео без публикации в профиле
29 декабря 2016, 12:12

Соцсеть «ВКонтакте» запустила в новостной ленте раздел «Истории», позволяющий публиковать фото и короткие видео без размещения в профиле пользователя.

«Истории» будут доступны вверху новостной ленты в виде аватаров «друзей». Когда кто-то из них размещает что-то новое в «Историях», иконка обводится синим. Чтобы просмотреть контент, нужно кликнуть на иконку.



Пользователи могут размещать в новом разделе фотографии и видеоролики до 12 секунд, добавлять к ним граффити, стикеры или текст. Контент в «Историях» будет доступен 24 часа после публикации. Комментировать истории можно будет только в диалогах, а не под самим контентом, отмечают в соцсети. Через счетчик просмотров «Историй» также можно посмотреть, кто из пользователй просматривал контент.


В данный момент функция доступна только в iOS и Android-приложениях «ВКонтакте». В разговоре с Rusbase представитель соцсети уточнил, что пользователи могут посмотреть «Истории» и в десктопной версии, если речь идет о личных сообщениях.

«На данный момент [добавить «Истории» в десктопную версию соцсети] не планируем – это mobile-only продукт. Но можно отправить историю другу личным сообщением – ее можно будет просмотреть и с десктопа», – сообщили в компании.

Отметим, что подобная функция есть и в других популярных соцсетях. Одной из первых раздел с самоуничтожающимися публикациями запустил мессенджер Snapchat, а в августе 2016 года «Истории» появились в Instagram.

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