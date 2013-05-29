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Google: Индусы больше всех заинтересованны в развитии рынка приложений для смартфонов

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Старый Сегодня, 14:28
#1
Премиум
 
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Имя: Максим
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Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
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Google: Индусы больше всех заинтересованны в развитии рынка приложений для смартфонов


В Google заявили, что поисковые запросы о курсах разработки мобильных приложений в Индии выросли на 200% за 2015-2016 годы. Об этом сообщает Mashable со ссылкой на пресс-релиз компании.

Жители Индии ищут курсы по разработке мобильных приложений чаще, чем граждане США, отметили в Google. С 2015 года количество этих запросов увеличилось на 70% в наиболее населенных частях Индии. Большая часть запросов пришлась на индийские штаты Карнатака, Тамил-Наду и Махараштра. В штате Бихар их число возросло на 158% год к году.

«Мы видели огромный отклик на мобильные курсы для разработчиков из Индии — около 16 тысяч людей ежемесячно записывались на обучение по развитию операционной системы Android, мобильного интернета и изучению новых облачных технологий,» — сказал руководитель отдела обучения разработчиков Google Питер Любберс (Peter Lubbers).

Пиковый интерес Индии к мобильному программированию совпадет с другими запросами в образовательной сфере — спрос на курсы профессиональной подготовки составляет 40% от общего объема запросов по обучению, отметили в Google.

В августе 2016 года Mashable писал, что рынок смартфонов Индии растёт быстрее, чем по всему миру. К 2020 году в стране будет более 730 млн интернет-пользователей и 702 млн пользователей смартфонов, прогнозировали в ИТ-компаний Nasscom и Akamai в августе 2016 года. Аналитики также утверждают, что Индия останется самым быстрорастущим интернет-рынком до 2020 года.

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 14:32
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.12.2016
Сообщений: 67
Благодарностей: 8
КП: 0.000
Re: Google: Индусы больше всех заинтересованны в развитии рынка приложений для смартф
Не для кого не секрет, что многие админы, разработчики, интернет-бизнесмены давно перебрались жить в Тайланд и Индию, может они ходят по улицам с плакатами и пропагандируют бизнес в Интернете для индусов
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