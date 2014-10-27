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После вынужденных увольнений LeEco надеется на финансирование в размере $1,4 млрд.

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Старый Сегодня, 14:01
#1
Премиум
 
Аватар TTLuck2017
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 542
Благодарностей: 65
КП: 0.066
После вынужденных увольнений LeEco надеется на финансирование в размере $1,4 млрд.
Китайский технологический конгломерат LeEco усиленно ведет переговоры по обеспечению сделки в размере 10 млрд. юаней ($ 1,4 млрд.) с неназванным стратегическим инвестором.
Leshi Internet Information Technology указала поздно вечером в среду, что ее материнская компания вскоре подпишет договор с инвестором, а пока обе стороны все еще обсуждают последние детали.
Компания не раскрывает личность инвестора, но China Business News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что это страховая компания.
LeEco довольно агрессивно расширяла в последнее свое присутствие в ряде компаний, включая сферу онлайн-развлечений, смартфонов, электрических и беспилотных автомобилей, но главный исполнительной директор миллиардер Цзя Юэтин предупредил персонал в прошлом месяце, что компания расширялась слишком быстро, и ныне сталкивается с финансовыми проблемами.
Вскоре после этого, компания заявила, что обеспечила долговые обязательств на сумму $600 млн. для поддержки своего автомобильного блока и высокотехнологичного бизнеса LeEco.
LeEco также запустила новый завод электрокаров в провинции Чжэцзян в среду, согласно сообщению China Daily.
По данным издания, строительство первого этапа нового завода обошлось в 11 млрд. юаней ($1,58 млрд), завод будет выпускать 400000 электрокаров ежегодно.
После денежного кризиса, представители спортивного подразделения фирмы заявили о вынужденном сокращении 10% своих сотрудников и проведет реструктуризацию своего бизнеса.
На этой неделе, LeSports все еще должны $30 млн. пекинской корпорации Super Sports Media Group, которая владеет эксклюзивными правами на трансляцию игр английской премьер-лиги в Китае.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.gadgetsnow.com/tech-news/...w/56231013.cms

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