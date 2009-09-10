OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,576 Благодарностей: 500 КП: 0.081

В российских зонах расширен перечень платных услуг



Минюст РФ выпустил свежие правила распорядка на российских зонах и в тюрьмах и в этом документе есть новшество: - увеличен список платных услуг для заключенных.



Этот список был пополнен довольно значительно и например, в нём есть пункт, который разрешает заключенному заказать для себя отдельного фотографа, который проведет с ним в колонии отдельную фотографическую сессию. Все фотографии будет делаться при контроллерах пенитенциарного учреждения, ну чтобы чего лишнего случайно не сняли. Кроме того, фотограф сможет сделать и видеоролик - это услуга будет стоить дороже.



Также список включает такие моменты как отдельные платные консультации медиков из наших обычных поликлиник, услуги стоматолога, химчистка одежды заключенного и другие полезные для всего человека услуги. Если ещё перечислять платные услуги, то сюда также войдут парикмахерские услуги, платные юридические консультации, покупка товаров изготовленных в колонии, подбор очков, протезов и ортопедической обуви.



Однако, утвержденный Минюстом документ несет в себе не только положительные моменты, но и также там есть и неприятные для осужденных места, например, был уменьшен вес личных вещей, которые разрешено иметь в местах лишения свободы и если раньше было 50 кг., то теперь стало 36 кг, что согласитесь немало. Немало в смысле сокращения веса.



Бесплатно трудится на благо "родной" колонии любому заключенному теперь дозволяется не более 2-х часов в неделю. (Остальное время видимо за деньги?).



Нал на российской зоне под запретом, поэтому руководство каждой колонии должно открывать любому заключенному лицевой счет и согласно российскому законодательству установлены размеры сумм, которые сидящие могут расходовать на своё усмотрение. Размер такой суммы не очень уж и большой и составляет до 9000 рублей в течение 1 месяца, однако всё, что свыше этого заключенный заработал на принудительной работе сам, он также сможет потратить по своему желанию полностью.



Тратить эти деньги заключенный может на продукты питания, а также предметы личной гигиены и здоровья. Кроме того, заключенный в состоянии получать в колонии свою заработанную трудовую пенсию, а также социальные пособия. Деньги по этим статьям, заключенный также может тратить в свободном режиме, никто ему в этом препятствовать не имеет права.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5864ddc107892 Минюст РФ выпустил свежие правила распорядка на российских зонах и в тюрьмах и в этом документе есть новшество: - увеличен список платных услуг для заключенных.Этот список был пополнен довольно значительно и например, в нём есть пункт, который разрешает заключенному заказать для себя отдельного фотографа, который проведет с ним в колонии отдельную фотографическую сессию. Все фотографии будет делаться при контроллерах пенитенциарного учреждения, ну чтобы чего лишнего случайно не сняли. Кроме того, фотограф сможет сделать и видеоролик - это услуга будет стоить дороже.Также список включает такие моменты как отдельные платные консультации медиков из наших обычных поликлиник, услуги стоматолога, химчистка одежды заключенного и другие полезные для всего человека услуги. Если ещё перечислять платные услуги, то сюда также войдут парикмахерские услуги, платные юридические консультации, покупка товаров изготовленных в колонии, подбор очков, протезов и ортопедической обуви.Однако, утвержденный Минюстом документ несет в себе не только положительные моменты, но и также там есть и неприятные для осужденных места, например, был уменьшен вес личных вещей, которые разрешено иметь в местах лишения свободы и если раньше было 50 кг., то теперь стало 36 кг, что согласитесь немало. Немало в смысле сокращения веса.Бесплатно трудится на благо "родной" колонии любому заключенному теперь дозволяется не более 2-х часов в неделю. (Остальное время видимо за деньги?).Нал на российской зоне под запретом, поэтому руководство каждой колонии должно открывать любому заключенному лицевой счет и согласно российскому законодательству установлены размеры сумм, которые сидящие могут расходовать на своё усмотрение. Размер такой суммы не очень уж и большой и составляет до 9000 рублей в течение 1 месяца, однако всё, что свыше этого заключенный заработал на принудительной работе сам, он также сможет потратить по своему желанию полностью.Тратить эти деньги заключенный может на продукты питания, а также предметы личной гигиены и здоровья. Кроме того, заключенный в состоянии получать в колонии свою заработанную трудовую пенсию, а также социальные пособия. Деньги по этим статьям, заключенный также может тратить в свободном режиме, никто ему в этом препятствовать не имеет права.Специально для mmgp.ru

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