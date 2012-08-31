Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,783 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Силуанов: шансы взыскать с Украины $3 млрд высоки

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:44
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,072
Благодарностей: 466
КП: 0.429
Силуанов: шансы взыскать с Украины $3 млрд высоки
Шансы России на победу в судебном разбирательстве в Лондоне по долгу Украины перед Россией в размере $3 млрд высоки, заявил глава Минфина Антон Силуанов.



В декабре 2015 г. Украина допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией за $3 млрд в декабре 2013 г. на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Украина предлагала реструктуризировать долг на общих с частными кредиторами условиях, но Россия отказалась обсуждать этот вариант, настаивая на суверенном статусе долга.

В феврале Минфин подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании с Украины задолженности. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Рассмотрение иска начнут 17 января 2017 г.

В октябре Силуанов дважды пытался встретиться с украинским коллегой Александром Данилюком.
Цитата:
"Мы говорили, что с Украиной будем встречаться, в случае если есть эффект от этой встречи. Нужен результат, а результат мы можем ожидать только в случае признания долга официальным и обсуждения условий реструктуризации лучше, чем у коммерческих кредиторов. Украинская сторона созреет до таких предложений - мы будем встречаться. Если не созреет, нет смысла переговоры вести", -
отметил Силуанов.

Цитата:
"Украина, к сожалению, больше имитировала (переговорную - прим. ред.) деятельность. Мы рассчитываем и до сих пор готовы к договоренностям с украинской стороной о возможной реструктуризации, но на условиях, конечно, лучше, чем для коммерческих кредиторов. Надеюсь, что решение суда будет объективным. Не хочется забегать вперед. Но считаю, что у нас достаточно высокие шансы, с тем чтобы позиция России в этом суде была выигрышной", -
заключил министр.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Проверяю все на Хайп Занозе|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У Украины есть все шансы получить еще $6,7 млрд. от МВФ bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 40 11.10.2016 11:43
НБУ хочет взыскать с олигархов 11,5 млрд грн VelgerMonitor Новости в банковской сфере и страховании 3 13.03.2016 18:43
Силуанов: отток капитала в 2015 году составит максимум $90 млрд Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.03.2015 08:41
Силуанов объяснил право России требовать от Украины досрочного погашения долга в $3 м kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.01.2015 15:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
sendmoneyday.com-sendmoneyday.com
От genka025 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
Аппаратный кошелек Trezor добавил поддержку Ethereum
От clipman77 в разделе «Ethereum»
Аватара нет
Строители космодрома "Восточный" начали забастовку
От Wind of freedom в разделе «Политика и экономика»
Аватар Vincent_Vega
Ищем инвестора икоманду в проект по Бартеру
От Vincent_Vega в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар sirozha79
favoren-favoren.com
От sirozha79 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Ставки на 1 четверть в баскетболе
От jerzy в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube