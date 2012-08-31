Силуанов: шансы взыскать с Украины $3 млрд высоки

Шансы России на победу в судебном разбирательстве в Лондоне по долгу Украины перед Россией в размере $3 млрд высоки, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
В декабре 2015 г. Украина допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией за $3 млрд в декабре 2013 г. на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Украина предлагала реструктуризировать долг на общих с частными кредиторами условиях, но Россия отказалась обсуждать этот вариант, настаивая на суверенном статусе долга.
В феврале Минфин подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании с Украины задолженности. Интересы России в суде представляет международная юридическая компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Рассмотрение иска начнут 17 января 2017 г.
В октябре Силуанов дважды пытался встретиться с украинским коллегой Александром Данилюком.
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"Мы говорили, что с Украиной будем встречаться, в случае если есть эффект от этой встречи. Нужен результат, а результат мы можем ожидать только в случае признания долга официальным и обсуждения условий реструктуризации лучше, чем у коммерческих кредиторов. Украинская сторона созреет до таких предложений - мы будем встречаться. Если не созреет, нет смысла переговоры вести", -
отметил Силуанов.
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"Украина, к сожалению, больше имитировала (переговорную - прим. ред.) деятельность. Мы рассчитываем и до сих пор готовы к договоренностям с украинской стороной о возможной реструктуризации, но на условиях, конечно, лучше, чем для коммерческих кредиторов. Надеюсь, что решение суда будет объективным. Не хочется забегать вперед. Но считаю, что у нас достаточно высокие шансы, с тем чтобы позиция России в этом суде была выигрышной", -
заключил министр.