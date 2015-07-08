Не знаете как потерять $5 млрд за два дня? Спросите у Toshiba!

Доброго дня, друзья!
Удивительно, как коварен и непредсказуем может быть рынок, все за два дня рыночная капитализация японской компании Toshiba упала почти на 5 млрд долларов. 27 декабря акции корпорации упали на 12%, а уже на следующий день рухнули на 20,43%.
Как отмечает Reuters, капитализация Toshiba впервые за семь лет оказалась ниже, чем у ее конкурента Sharp (TYO:6753): 1,32 трлн против 1,35 трлн иен соответственно. Японская промышленная корпорация несет потери из-за приобретения американских активов ее подразделением Westinghouse.
Потенциальные убытки, по оценке японских СМИ, составляют от 100 до 500 млрд иен (от 850 млн до 4,3 млрд долларов). После падения акций Toshiba международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги японской корпорации. Долгосрочный корпоративный рейтинг был понижен с «В» до «В-». Кроме того, S&P предупредило о возможном дальнейшем понижении рейтингов, поместив их в список CreditWatch с «негативным» прогнозом.
Снижение рейтингов и помещение их в список CreditWatch было вызвано заявлением Toshiba о том, что компания рассматривает возможность списать убытки на несколько сотен миллиардов иен, связанные с ее бизнесом по обслуживанию атомных электростанций в США. В 2015 году Хисао Танака, генеральный директор корпорации Toshiba, ушел в отставку в результате скандала на 1,2 млрд долларов.
Он и семь других руководителей взяли на себя ответственность за фальсификации, продолжавшиеся с 2008 года. В марте Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали расследование махинаций с отчетностью Toshiba. По мнению регуляторов, японская компания могла «спрятать» свои убытки в Westinghouse Electric.
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим