Будущее Блокчейна в руках разработчиков: стоит ли им брать на себя ответственность?

Критическая статья на тему дня:
Технология блокчейна медленно «пропитывает» каждую область, открывая для нас двери в будущее. С каждым разом мы понимаем, насколько сильны и влиятельны новые разрабатываемые технологии. Это не сила одного человека или двух, это нечто большее.
Ради прекрасного будущего, необходимо внимательно изучить каждую отрасль сотрудничества, овладеть собственной технологией, которая будет отличаться от всех, ознакомиться с законодательными и нормативными актами, только тогда мы будем полностью уверены в том, что сможем осуществить все грандиозные планы по созданию устойчивой и надежной платформы.
Мир пока не готов к публичной описи операций в распределенном реестре, ведь одно из преимуществ блокчейн — это то, что он может существовать и в скрытом виде. Фондовые биржи и торговые платформы начали разрабатывать план по решению данной проблемы.
Технология blockchain привлекает повышенное внимание, больше всего это связано с прозрачностью и доступностью. Разумеется, помимо преимуществ, у блокчейна имеются и недостатки. Криптовалюта – это программное обеспечение, поэтому она полностью зависит от разработчиков. Технология блокчейна только начала развиваться, поэтому специалистов в данной сфере очень мало.
По мере того, как стремительно развиваются платформы, команды разработчиков также постоянно пополняются и увеличивают свое мастерство. Однако, каждая область блокчейн имеет свою уникальную траекторию развития, поэтому ради развития идеальной платформы, разработчикам приходится детально фокусироваться на той или иной сфере.
Единственный промах разработчиков может привести к большим потерям.
Смарт контракты способны автоматизировать множество различных технологических процессов и операций. То есть благодаря смарт контрактам можно контролировать цифровую идентичность, цифровые активы и репутацию. Со временем смарт контракты способны вытеснить юридические договоры, различные правовые документы и существующие процессы. Для того, чтобы внедрить смарт контракты в действие, разработчикам необходимо ознакомиться с законами и постановлениями законодательства. Однако пока диверсификация блокчейна на данном этапе складывается весьма удачно.