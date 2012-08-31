Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 396,775 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Будущее Блокчейна в руках разработчиков: стоит ли им брать на себя ответственность?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:08
#1
Скайп: cher777889
Премиум
 
Аватар Анна Чернобай
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,069
Благодарностей: 466
КП: 0.429
Будущее Блокчейна в руках разработчиков: стоит ли им брать на себя ответственность?

Критическая статья на тему дня:

Технология блокчейна медленно «пропитывает» каждую область, открывая для нас двери в будущее. С каждым разом мы понимаем, насколько сильны и влиятельны новые разрабатываемые технологии. Это не сила одного человека или двух, это нечто большее.
Ради прекрасного будущего, необходимо внимательно изучить каждую отрасль сотрудничества, овладеть собственной технологией, которая будет отличаться от всех, ознакомиться с законодательными и нормативными актами, только тогда мы будем полностью уверены в том, что сможем осуществить все грандиозные планы по созданию устойчивой и надежной платформы.

Мир пока не готов к публичной описи операций в распределенном реестре, ведь одно из преимуществ блокчейн — это то, что он может существовать и в скрытом виде. Фондовые биржи и торговые платформы начали разрабатывать план по решению данной проблемы.

Технология blockchain привлекает повышенное внимание, больше всего это связано с прозрачностью и доступностью. Разумеется, помимо преимуществ, у блокчейна имеются и недостатки. Криптовалюта – это программное обеспечение, поэтому она полностью зависит от разработчиков. Технология блокчейна только начала развиваться, поэтому специалистов в данной сфере очень мало.

По мере того, как стремительно развиваются платформы, команды разработчиков также постоянно пополняются и увеличивают свое мастерство. Однако, каждая область блокчейн имеет свою уникальную траекторию развития, поэтому ради развития идеальной платформы, разработчикам приходится детально фокусироваться на той или иной сфере.

Единственный промах разработчиков может привести к большим потерям.

Смарт контракты способны автоматизировать множество различных технологических процессов и операций. То есть благодаря смарт контрактам можно контролировать цифровую идентичность, цифровые активы и репутацию. Со временем смарт контракты способны вытеснить юридические договоры, различные правовые документы и существующие процессы. Для того, чтобы внедрить смарт контракты в действие, разработчикам необходимо ознакомиться с законами и постановлениями законодательства. Однако пока диверсификация блокчейна на данном этапе складывается весьма удачно.
__________________
На правах рекламы: Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ!

Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки на HyipStat.top|Bestinvestor.ru - Как получить прибыль?|Проверяю все на Хайп Занозе|Всем,кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоит ли брать в кредит на открытие франшизы? Давид Г Инвестирование для начинающих 43 Сегодня 04:24
ИГИЛ взяло на себя ответственность за крушение российского самолета в Египте assss Политика и экономика 11 01.11.2015 20:29
Правительство не готово взять на себя ответственность за сокращение индексации пенсий moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.07.2015 13:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Хочу вложить в HYIP еще разок
От mestr в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар iljas
ПАММ-счет andr2k:549931 (ForexTrend)
От iljas в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Претензия к Panteon Finance от spar sp [ Решена ]
От spar sp в разделе «Архив: Претензии к компаниям»
Аватар Андреслав
Чиновникам-пенсионерам заплатят за напутствия молодым
От Андреслав в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tr@der
ПАММ-счет Masterpiece:313151 (InstaForex)
От Tr@der в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Пробив НБКИ и НБКИ + СКОРРИНГ
От Devil Money в разделе «Банковский форум»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube