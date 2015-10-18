Amazon назвала праздничный сезон-2016 лучшим в истории

Доброго времени, друзья!
Я продолжаю освящать успех компании Amazon в 2016 году. И дело здесь в том, что компании удалось доставить более 1 млрд товаров по всему миру в течение только этого праздничного сезона, этот праздничный сезон для Amazon стал лучшим в ее истории, как пишет Reuters.
При этом более 72% клиентов совершали покупки с помощью мобильных устройств. Лидерами продаж стали умный голосовой помощник Amazon Echo и его уменьшенная версия Echo Dot. Глава глобального подразделения потребительских товаров Джефф Уилки говорит:
«Несмотря на наши попытки и увеличение производства, с их наличием у нас по-прежнему проблемы».
Продажи Echo в девять раз превысили показатель праздничного сезона 2015 года, сообщила компания. Amazon не раскрыла данные о сопоставимых продажах по сравнению с годом ранее. Ваш следующий друг будет роботом В 2016 году компания предположительно продала около 4−5 млн устройств Echo с голосовым помощником по имени Алекса, подсчитал аналитик Morningstar Р.Дж.Хоттови. Echo может выполнять различные команды, от воспроизведения музыки до включения ёлочных гирлянд.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? И какие перспективы развития для Amazon вы видите например в русскоязычных странах? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим