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Amazon назвала праздничный сезон-2016 лучшим в истории

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Старый Сегодня, 13:04
#1
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Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
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Amazon назвала праздничный сезон-2016 лучшим в истории


Доброго времени, друзья!

Я продолжаю освящать успех компании Amazon в 2016 году. И дело здесь в том, что компании удалось доставить более 1 млрд товаров по всему миру в течение только этого праздничного сезона, этот праздничный сезон для Amazon стал лучшим в ее истории, как пишет Reuters.

При этом более 72% клиентов совершали покупки с помощью мобильных устройств. Лидерами продаж стали умный голосовой помощник Amazon Echo и его уменьшенная версия Echo Dot. Глава глобального подразделения потребительских товаров Джефф Уилки говорит:

«Несмотря на наши попытки и увеличение производства, с их наличием у нас по-прежнему проблемы».

Продажи Echo в девять раз превысили показатель праздничного сезона 2015 года, сообщила компания. Amazon не раскрыла данные о сопоставимых продажах по сравнению с годом ранее. Ваш следующий друг будет роботом В 2016 году компания предположительно продала около 4−5 млн устройств Echo с голосовым помощником по имени Алекса, подсчитал аналитик Morningstar Р.Дж.Хоттови. Echo может выполнять различные команды, от воспроизведения музыки до включения ёлочных гирлянд.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? И какие перспективы развития для Amazon вы видите например в русскоязычных странах? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 13:22.
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