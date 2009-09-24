Анатомия финансовой пирамиды BTCSolar



Основное правило, по которому действуют финансовые пирамиды: всегда найдутся люди, которых можно одурачить. BTCSolar немного отличается от большинства существующих финансовых пирамид. В начале своей деятельности, она имела некоторое финансирование, достаточное для проведения рекламной кампании.



Репортер CCN несколько недель пытался найти виновных в афере пирамиды BTCSolar, к сожалению, без особого успеха. Их веб-сайт уже недоступен, ответы на письма не приходят и так далее. Это говорит о том, что пирамида и афера завершена. Ресурс CCN связался с одной из жертв, которая рассказала следующее:



На вашем сайте было сообщение относительно проекта BTCSolar, который предоставляет новые возможности для инвесторов, желающих вложить деньги в сектор солнечной энергии используя биткоин. Увидев эту новость, я тут же вложил деньги в инвестиционный пакет, предоставляемый BTCSolar, так как узнал о нем из надежного источника – вашего веб-сайта. Но 2-3 недели назад BTCSolar прекратила выплаты своим инвесторам и начала вести себя, как обычный мошеннический сайт.



Мы все наслышаны о финансовых пирамидах, собирающих биткоины. Их очень много и все они разные: одни более креативные, чем другие, другие более обширные. В каком-то смысле, и биржу MtGox можно считать пирамидой, но в то же время одним из наиболее креативных «инвестиционных продуктов».



Чего нужно остерегаться



Давайте говорить прямо: на нем не написано, что это «высоко прибыльный инвестиционный продукт». Вы можете дать взаймы под хороший процент. И получить хорошую и высокую отдачу от инвестиций, из-за удачного их применения. Но вы не дадите кому-то доллар только из-за обещания, что он будет волшебным образом превращен в 2, 10, или 1000 долларов для вас. Экономика так не работает. Инвестирование – это игра информации, и если вы не знаете каких-то основ, как они заставляют деньги работать, как они ведут свой бизнес, то вы не инвестируете, а выбрасываете деньги на ветер.



Но они умны. Этот человек, как много других новичков в пространстве биткоина, стал жертвой финансовой пирамиды. Через два дня после того, как он инвестировал 1 BTC, его доход на сайте почти утроился! "Клиент" попытался вывести первоначальные инвестиции. Вывод перешёл в состояние «обработки», но обработка так и не состоялась, так как вскоре сайт ушел в оффлайн и создатели схемы исчезли. Этот человек не поинтересовался, как работает пирамида, а просто выбросил свои деньги, возбужденный перспективой получения сказочной прибыли.



Так что в первую очередь, необходимо изучить суть инвестиций. В случае с BTCSolar операторы сайта очень неопределенно пообещали вложить средства в рынок солнечной энергии, доход от чего должен был возвращаться «инвесторам». Теперь, давайте проясним это. Для инициатора этой аферы, это был действительно инвестиционный инструмент с высоким уровнем дохода - он вложил деньги в рекламу на таких источниках, как CCN, и заработал с помощью мошенничества более 100 биткоинов.



Даже если эта цифра завышена, сути это не меняет. Ведь, если бы афера не была прибыльной, ее бы попросту не существовало. Причина ее существования не в какой-то более распространённой валюте - то, что такие валюты легко отслеживаются. Не следует путать - все виды преступления легко осуществить с другими валютами, как и с биткоином, но правда также в том, что преступников привлекает биткоин из-за легкости с которой можно его отнять и трудностей при его отслеживании.



При рассмотрении "инвестиционных проектов" также стоит учитывать плохое знание английского языка, нерабочую службу поддержки, небольшое количество отзывов, время жизни меньше двух месяцев и главное правило - «это слишком хорошо, чтобы быть правдой».



Это правило действует лучше всего для схемы Понци, или финансовой пирамиды. Эти аферы работают отчасти потому, что они действительно платят первым участникам, которые рассказывают другим, что они обязательно получат все выплаты. Оператор быстро оказывается на вершине, возвращая первоначальные инвестиции в рекламу и прочие расходы, а также получает прибыль, привлекая все больше людей, до тех пор, пока это выглядит разумно, а затем просто выходит из игры. Большинство таких афер длится не дольше двух-трех месяцев, поэтому стоит установить правило выбирать для инвестиций зрелые проекты.



Существует несколько отличных способов удвоить или даже утроить ваши биткоины, в том числе занимаясь законным бизнесом с доходами от арбитража или просто изучая рынок арбитража сам по себе. Тем не менее, рассчитывая направить средства на какой-то адрес и ожидать возврата на основании сомнительных претензий к веб-сайту, которым управляют неизвестные лица, практически всегда плохая идея. Существуют различные способы, которыми могут воспользоваться предприятия для привлечения капитала, например BTCJam или BnkToTheFuture.



Источник Основное правило, по которому действуют финансовые пирамиды: всегда найдутся люди, которых можно одурачить. BTCSolar немного отличается от большинства существующих финансовых пирамид. В начале своей деятельности, она имела некоторое финансирование, достаточное для проведения рекламной кампании.Репортер CCN несколько недель пытался найти виновных в афере пирамиды BTCSolar, к сожалению, без особого успеха. Их веб-сайт уже недоступен, ответы на письма не приходят и так далее. Это говорит о том, что пирамида и афера завершена. Ресурс CCN связался с одной из жертв, которая рассказала следующее:На вашем сайте было сообщение относительно проекта BTCSolar, который предоставляет новые возможности для инвесторов, желающих вложить деньги в сектор солнечной энергии используя биткоин. Увидев эту новость, я тут же вложил деньги в инвестиционный пакет, предоставляемый BTCSolar, так как узнал о нем из надежного источника – вашего веб-сайта. Но 2-3 недели назад BTCSolar прекратила выплаты своим инвесторам и начала вести себя, как обычный мошеннический сайт.Мы все наслышаны о финансовых пирамидах, собирающих биткоины. Их очень много и все они разные: одни более креативные, чем другие, другие более обширные. В каком-то смысле, и биржу MtGox можно считать пирамидой, но в то же время одним из наиболее креативных «инвестиционных продуктов».Давайте говорить прямо: на нем не написано, что это «высоко прибыльный инвестиционный продукт». Вы можете дать взаймы под хороший процент. И получить хорошую и высокую отдачу от инвестиций, из-за удачного их применения. Но вы не дадите кому-то доллар только из-за обещания, что он будет волшебным образом превращен в 2, 10, или 1000 долларов для вас. Экономика так не работает. Инвестирование – это игра информации, и если вы не знаете каких-то основ, как они заставляют деньги работать, как они ведут свой бизнес, то вы не инвестируете, а выбрасываете деньги на ветер.Но они умны. Этот человек, как много других новичков в пространстве биткоина, стал жертвой финансовой пирамиды. Через два дня после того, как он инвестировал 1 BTC, его доход на сайте почти утроился! "Клиент" попытался вывести первоначальные инвестиции. Вывод перешёл в состояние «обработки», но обработка так и не состоялась, так как вскоре сайт ушел в оффлайн и создатели схемы исчезли. Этот человек не поинтересовался, как работает пирамида, а просто выбросил свои деньги, возбужденный перспективой получения сказочной прибыли.Так что в первую очередь, необходимо изучить суть инвестиций. В случае с BTCSolar операторы сайта очень неопределенно пообещали вложить средства в рынок солнечной энергии, доход от чего должен был возвращаться «инвесторам». Теперь, давайте проясним это. Для инициатора этой аферы, это был действительно инвестиционный инструмент с высоким уровнем дохода - он вложил деньги в рекламу на таких источниках, как CCN, и заработал с помощью мошенничества более 100 биткоинов.Даже если эта цифра завышена, сути это не меняет. Ведь, если бы афера не была прибыльной, ее бы попросту не существовало. Причина ее существования не в какой-то более распространённой валюте - то, что такие валюты легко отслеживаются. Не следует путать - все виды преступления легко осуществить с другими валютами, как и с биткоином, но правда также в том, что преступников привлекает биткоин из-за легкости с которой можно его отнять и трудностей при его отслеживании.При рассмотрении "инвестиционных проектов" также стоит учитывать плохое знание английского языка, нерабочую службу поддержки, небольшое количество отзывов, время жизни меньше двух месяцев и главное правило - «это слишком хорошо, чтобы быть правдой».Это правило действует лучше всего для схемы Понци, или финансовой пирамиды. Эти аферы работают отчасти потому, что они действительно платят первым участникам, которые рассказывают другим, что они обязательно получат все выплаты. Оператор быстро оказывается на вершине, возвращая первоначальные инвестиции в рекламу и прочие расходы, а также получает прибыль, привлекая все больше людей, до тех пор, пока это выглядит разумно, а затем просто выходит из игры. Большинство таких афер длится не дольше двух-трех месяцев, поэтому стоит установить правило выбирать для инвестиций зрелые проекты.Существует несколько отличных способов удвоить или даже утроить ваши биткоины, в том числе занимаясь законным бизнесом с доходами от арбитража или просто изучая рынок арбитража сам по себе. Тем не менее, рассчитывая направить средства на какой-то адрес и ожидать возврата на основании сомнительных претензий к веб-сайту, которым управляют неизвестные лица, практически всегда плохая идея. Существуют различные способы, которыми могут воспользоваться предприятия для привлечения капитала, например BTCJam или BnkToTheFuture.

Инвестируй с умом - инвестируй на СтартапУМ! На правах рекламы

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам

LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек

DOLEVIK - выпуск/дивы/покупка/продажа долей | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!

Royal Investments - Достойные проекты | "Марафон 2000$ в месяц" __________________ Последний раз редактировалось upline; Сегодня в 13:05 .