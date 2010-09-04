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Биткоин и Ethereum: что им нужно для устойчивого развития в 2017 году?







Криптовалютам помогут новые механизмы краудфандинга и растущий объем торгов, считает менеджер BitFury Степан Гершуни



В своей колонке на Medium Гершуни анализирует развитие биткоина, Ethereum и блокчейн в 2016 году. В этом году выросло значение биткоина в качестве замены реальных денег. Биткоин пошел в массы и стал удобным инструментом для хранения средств, хеджирования рисков и перевода денег. Одним из результатов этого стал декабрьский скачок цены на биткоин



По состоянию на конец 2016 года Ethereum все еще находится на стадии разработки. Как отмечает Гершуни, у этой платформы есть большой потенциал развития, особенно в области создания децентрализованных приложений. Однако до сих пор «мы не знаем ни одного реального приложения на Ethereum предназначенного для людей за пределами криптополя». Пройдет еще два или три года, прежде чем создателям этой криптовалюты и ее пользователям удастся убедить широкую публику в значимости Ethereum.



Несмотря на всеобщий интерес к технологии блокчейна, Гершуни считает, что называть год «годом блокчейна» преждевременно. Основное внимание медиа было приковано к закрытым, частным блокчейнам.



«Все что мы видели, были пилотные проекты, декларации о намерениях и тонны разговоров», - отмечает Гершуни.



По мнению менеджера BitFury, частные блокчейны вряд ли понравятся широкой публике из-за своей консервативности. При этом воодушевить непрофессиоеналов могут революционные идеи отсутствия регулятора и отсутствия цензуры – а эти идеи воплощены именно в децентрализованной публичной сети, а не в частных блокчейнах.



Четыре условия для нового года



Что же нужно биткоину и Ethereum для устойчивого развития в 2017 году? По мнению Гершуни, успешное развитие криптовалют станет возможным при



Существовании хотя бы одной стабильной криптовалюты с капитализацией рынка более $20 млрд. Сейчас такой криптовалютой является биткоин.



Существование хотя бы одной криптовалютной платформы с большим потенциалом для развития умных контрактов и автономных организаций. Сейчас такой платформой является Ethereum



Существование крупного сообщества разработчиков, которые заинтересованы в блокчейне и связанных с ним технологиях



Появление новых методов фандрайзинга, основанных на принципах децентрализации (Технология первичного предложения жетонов, которую применяет в частности русскоязычная сеть на базе блокчейн «Голос»).



Степан Гершуни – менеджер по продукции компании BitFury. Bitfury Group является одним из крупнейших частных поставщиков инфраструктуры в блокчейн-экосистеме. Компания разрабатывает и поставляет программное обеспечение и устройства, необходимые для предприятий, правительств, организаций и частных лиц для безопасного перемещения активов в блоковой цепи.



Источник. Криптовалютам помогут новые механизмы краудфандинга и растущий объем торгов, считает менеджер BitFury Степан ГершуниВ своей колонке на Medium Гершуни анализирует развитие биткоина, Ethereum и блокчейн в 2016 году. В этом году выросло значение биткоина в качестве замены реальных денег. Биткоин пошел в массы и стал удобным инструментом для хранения средств, хеджирования рисков и перевода денег. Одним из результатов этого стал декабрьский скачок цены на биткоинПо состоянию на конец 2016 года Ethereum все еще находится на стадии разработки. Как отмечает Гершуни, у этой платформы есть большой потенциал развития, особенно в области создания децентрализованных приложений. Однако до сих пор «мы не знаем ни одного реального приложения на Ethereum предназначенного для людей за пределами криптополя». Пройдет еще два или три года, прежде чем создателям этой криптовалюты и ее пользователям удастся убедить широкую публику в значимости Ethereum.Несмотря на всеобщий интерес к технологии блокчейна, Гершуни считает, что называть год «годом блокчейна» преждевременно. Основное внимание медиа было приковано к закрытым, частным блокчейнам.«Все что мы видели, были пилотные проекты, декларации о намерениях и тонны разговоров», - отмечает Гершуни.По мнению менеджера BitFury, частные блокчейны вряд ли понравятся широкой публике из-за своей консервативности. При этом воодушевить непрофессиоеналов могут революционные идеи отсутствия регулятора и отсутствия цензуры – а эти идеи воплощены именно в децентрализованной публичной сети, а не в частных блокчейнах.Что же нужно биткоину и Ethereum для устойчивого развития в 2017 году? По мнению Гершуни, успешное развитие криптовалют станет возможным приСуществовании хотя бы одной стабильной криптовалюты с капитализацией рынка более $20 млрд. Сейчас такой криптовалютой является биткоин.Существование хотя бы одной криптовалютной платформы с большим потенциалом для развития умных контрактов и автономных организаций. Сейчас такой платформой является EthereumСуществование крупного сообщества разработчиков, которые заинтересованы в блокчейне и связанных с ним технологияхПоявление новых методов фандрайзинга, основанных на принципах децентрализации (Технология первичного предложения жетонов, которую применяет в частности русскоязычная сеть на базе блокчейн «Голос»).Степан Гершуни – менеджер по продукции компании BitFury. Bitfury Group является одним из крупнейших частных поставщиков инфраструктуры в блокчейн-экосистеме. Компания разрабатывает и поставляет программное обеспечение и устройства, необходимые для предприятий, правительств, организаций и частных лиц для безопасного перемещения активов в блоковой цепи.

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