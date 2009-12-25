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Яндекс отказал в размещении рекламы о биткойне

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Яндекс отказал в размещении рекламы о биткойне

Компания Яндекс отказалась размещать рекламу биткойна. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил криптоэнтузиаст Дмитрий Волощук.


«Самое интересное, что до моего вопроса в службу поддержки были рекламные объявления по запросу «купить биткойн» (запросов, на секундочку, более 10 000 в месяц) — а сейчас их зачистили», — пишет Дмитрий.


Напомним, что в августе этого года крупнейшая поисковая система Китая Baidu без какого-либо предупреждения удалила всю рекламу, связанную с биткойном и другими цифровыми валютами.

Источник: Forklog
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Метки
facebook, биткоин, китай, яндекс
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