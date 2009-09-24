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Spectrecoin обещает большую анонимность, чем Zcash, DASH и Monero

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Spectrecoin обещает большую анонимность, чем Zcash, DASH и Monero


Spectrecoin – криптовалюта, запущенная 20 ноября 2016 года, с новой концепцией полной безопасности и анонимности в блокчейне, основанная на платформе Android.

Основная направленность Spectrecoin – небольшие частные денежные переводы. Однако, действительно ли Spectrecoin обеспечивает большую анонимность и безопасность по сравнению с конкурентами на рынке?

Одним из важнейших функций криптовалюты является её способность обеспечивать максимальную анонимность и безопасность при осуществлении денежных переводов и транзакций. Утверждается, что в отношении безопасности и анонимности Spectrecoin должна обойти всех конкурентов. Однако так ли это на самом деле? Своим мнением по поводу справедливости такого заявления поделились специалисты криптовалютного пространства.

Действительно ли Spectrecoin обеспечивает лучшую безопасность и анонимность?

Большинство пользователей криптовалюты по той или иной причине ожидают от своих транзакций максимальной безопасности. На вопрос, действительно ли Spectrecoin может предоставить заявленный уровень безопасности и анонимности, руководитель отдела исследований бразильского банка BDMG в Париже Даниэль Бутрин (Daniel Boutrin) отвечает:

«Технически закрытие ключа кольцевой подписью позволяет сделать передачу информации анонимной. Всё это основано на алгоритме RSA, предоставляющем слабую силу шифрования. Люди забывают, что персональный компьютер не может генерировать сильный ключ, допуская, что домен производимого ключа очень большой, однако ни один компьютер не сгенерирует все ключи. Фактически, количество ключей, которые может сгенерировать обычный компьютер, очень невелико.

Это первая ошибка... использование кольцевых подписей предоставляет информацию, получаемую по каналам утечки, только для осуществления транзакции, но не для безопасности. Это действительно ставит аутентификацию выше конфиденциальности... поэтому, участники не могут быть анонимными по определению, ведь они известны по условию. Теперь главным будет следующее: скрытые адреса с двойными ключами (dual-key stealth addresses) делают невозможной связь транзакций между отправителем и получателем. Криптовалюта предлагает способ спрятать то, чем обменивались два участника, но сообщить, кто с кем общается, независимо от использования Tor, VPN или прокси. Ввод в пакет файла MIM в конце дня может точно сообщить, кто и с кем общался. Они не могут защитить анонимность, не обеспечив поддержку инфраструктуры наподобие сети Иридиум, Rosa Satellite park или доступа к системе Eutelsat».

Какую технологию использует Spectrecoin для достижения высокого уровня анонимности? Настолько ли важна анонимность?

На этот вопрос попытался ответить основатель и генеральный директор компании Morton Bitcoin Management Майкл Мортон (Michael Morton):
«Я бы сказал, что Spectrecoin теоретически более анонимна, поскольку её сеть будет функционировать исключительно в браузере Tor. Хотя, на мой взгляд, анонимность в этом смысле не так и важна. Если бы кто-то захотел сохранять анонимность в своих транзакциях с криптовалютой или деньгами, он с лёгкостью мог бы отмыть биткоины через сторонние сервисы, не говоря уже об использовании Zcash, DASH или Monero. Главное достижение технологии блокчейна появилось благодаря основанному на консенсусе реестру. Способы анонимного перевода денег существовали и будут существовать всегда. Использование разработанных для этой цели блокчейнов может быть просто немного дешевле».

О чём необходимо помнить начинающему разработчику криптовалюты?

Руководитель и основатель компании Nexxus Partners Боб Вуд (Bob Wood) утверждает, что это: «разнотипность, утилитные требования, продаваемость, поддержка инфраструктуры, предпринимательский капитал, киллер-приложение, принятие продавцами и рыночные решения».

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