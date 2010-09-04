Lactalis приобретает итальянского конкурента Parmalat

Крупнейший производитель молока стал контролирующим акционером Parmalat.
Компания Lactalis подтвердила начало процедуры выкупа всех не принадлежащих ей акций итальянского конкурента Parmalat.
На протяжение многих лет Lactalis опровергала слухи о своих планах по проведению делистинга акций Parmalat.
Сделка позволит Lactalis получить полную свободу действий в управлении итальянской компанией.
Сообщается, что Lactalis приобретает 12,26% акций Parmalat по цене €2,8 за акцию, а это 8,5% выше уровня закрытия торгов 23 декабря.
К 27 декабря акции Parmalat повысились в цене более чем на 10% — до €2,82.
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