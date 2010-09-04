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Lactalis приобретает итальянского конкурента Parmalat

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Старый Сегодня, 12:55
#1
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награды Волшебный горшочек 
Lactalis приобретает итальянского конкурента Parmalat

Крупнейший производитель молока стал контролирующим акционером Parmalat.

Компания Lactalis подтвердила начало процедуры выкупа всех не принадлежащих ей акций итальянского конкурента Parmalat.

На протяжение многих лет Lactalis опровергала слухи о своих планах по проведению делистинга акций Parmalat.

Сделка позволит Lactalis получить полную свободу действий в управлении итальянской компанией.

Сообщается, что Lactalis приобретает 12,26% акций Parmalat по цене €2,8 за акцию, а это 8,5% выше уровня закрытия торгов 23 декабря.

К 27 декабря акции Parmalat повысились в цене более чем на 10% — до €2,82.

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bizneser на форуме  
Старый Сегодня, 13:07
#2
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Re: Lactalis приобретает итальянского конкурента Parmalat
Цитата:
Сообщение от bizneser Посмотреть сообщение
Компания Lactalis подтвердила начало процедуры выкупа всех не принадлежащих ей акций итальянского конкурента Parmalat.
Очередное слияние двух крупных компаний. Бизнес по всему миру продолжает укрупняться, глобализация в чистом виде. А говорят что проекту глобализации конец приходит. а ведь ничего подобного получается.
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Whore65 на форуме  
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