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Storj продвигает сеть микроплатежей

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Storj продвигает сеть микроплатежей


В первые годы существования Биткоина о нем часто говорили, как об идеальном средстве микроплатежей. Однако, вследствие переполнения блоков и высоких комиссий в сети, которые наблюдаются уже два года, микроплатежи в сети Биткоина стали фактически невозможными. И эту миссию пытаются взять на себя альткойны. Один из них - Storj, система децентрализованного хранения файлов.

В облачном пространстве хранения данных доминируют, в основном, централизованные решения. Пользователи могут получить доступ к данным на внешних жестких дисках через интернет через таких провайдеров, как iCloud, Google Drive, Dropbox и другие. Это самые известные примеры облачных систем хранения данных.

Тем не менее, у модели, основанной на доверии, есть заметные недостатки. Такие недостатки возникают из-за того, что обычные облака открыты для целого ряда угроз безопасности, которые возникают из-за нестандартного клиентского шифрования. Угрозы состоят из возможных уязвимостей приложений, скрытых от частных потребителей, вредоносных программ, а также людей, которые поддаются атаке. Кроме того, так как многие устройства хранения зависят от инфраструктуры, сбои могут быть взаимосвязаны.

Один из поставщиков альтернативной облачной системы для хранения данных на базе блокчейна - Storj, который носит децентрализованный характер. Недавно проект выпустил обновленную версию официального технического описания своего продукта (Белой книги), и теперь предлагает пользователям сеть, которая имеет много преимуществ по сравнению с централизованным облачным хранилищем данных, а также предоставляет возможность тем, кто имеет дополнительное пространство для хранения данных, продать его в сети и заработать криптовалюту.
Некоторые преимущества Storj изложены ниже:
Безопасность данных поддерживается клиентским шифрованием.
Целостность данных поддерживается с помощью концепции "доказательства необратимости". Значительное сокращение сбоев в работе инфраструктуры и уменьшение количества нарушений безопасности.

Открытый рынок хранения данных имеет потенциальную возможность увеличить конкуренцию, позволяя любому человеку делиться местом хранения и заработать на этом деньги, а также снизить общую цену.
Система защищает данные от сбоев, помех и несанкционированного доступа и цензуры.

Базовый протокол, который формирует распределенную систему, помогает узлам заключать контракты, облегчая передачу данных, проверку целостности и доступности удаленных данных, извлечения данных, а также плату за другие узлы. Каждый одноранговый узел является самоуправляемым агентом, значительно уменьшая человеческое взаимодействие в этом процессе.

В новом документе конкретизируется универсальность способов оплаты:
«Ни протокол, ни контакт не требует специальной платежной системы. Текущая реализация предполагает Storjcoin, но можно использовать и многие другие виды оплаты, в том числе биткоин, эфир, ACH transfer или физическую передачу реальных предметов.»

Каналы микроплатежей Storjcoin находятся в стадии разработки, эта система позволяет сочетать платежи с аудитом. Storjcoin обеспечивает валюту с большей делимостью, тем самым сводя к минимуму количество доверия, необходимого между сторонами.

Кроме того, механика каналов микроплатежей приводит к ограничению скорости изменения курса валюты. Storjcoin защищен от значительных колебаний цены, поскольку его единственная цель – использование в сети Storj, следовательно, он защищен от нестабильности.



Продвигая каналы микроплатежей, Storj заработал доверие со стороны рынка. На 22 декабря, Storjcoin объявлен [его создателями] третьим лучшим криптовалютным токеном этого года по прибыльности, с увеличением цены на 742% по сравнению с 2016 годом.

Оценка отражает устойчиво растущую сеть, где суммарный объем хранения составляет около восьми петабайт. Storj также подписал свой первый коммерческий контракт с компанией из списка Fortune 500, Cox Enterprises, которая будет платить за загрузку одного петабайта в сеть. Кроме того, Storj имеет партнерские отношения с Heroku, что позволяет разработчикам создавать и эксплуатировать приложения полностью в облаке.

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