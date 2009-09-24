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Plantoid – первая искусственная форма жизни на блокчейне

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Plantoid – первая искусственная форма жизни на блокчейне


На первый поверхностный взгляд, Phantoid - всего лишь «сварная механическая скульптура, выставленная на всеобщее обозрение – эстетичное украшение, которое демонстрирует красоту механизмов и хочет быть оценено публикой по достоинству». Но скульптура – лишь видимая часть новой искусственной формы жизни (Artificial Life form), основанной на блокчейне.

Вы не можете купить Plantoid, потому что его единственный обладатель – он сам. Если вам нравится Plantoid, вы можете поддержать его, пожертвовав биткоины. Как только Plantoid получит необходимое количество средств, он выберет художника и предоставит ему возможность создать новую версию себя.

Безусловно, Plantoid отличается от других форм жизни, таких как растения, птицы, собаки и люди. Тем не менее, можно утверждать, что Plantoid отвечает более общему, расширенному определению жизни, которое достаточно гибко, чтобы включать в себя кибернетические формы жизни (ALife), а не только органических существ.

По сути, Plantoid получает «энергию» из своего окружения – из биткоиновых пожертвований и использует ее, что перемещаться в новые места. Например, в художественную галерею, которая хочет выставить Plantoid. Там он сможет получить еще больше энергии, воспроизводиться и развиваться.

Жизнь, воспроизводство и эволюция Plantoid в конечном счете зависит от людей, но подобные модели развития встречаются и в биологической жизни, и в эволюции. По сути, отношения между людьми и Plantoid похожи на взаимодействия пчел и цветков.

Невидимая часть Plantoid – ДАО (Децентрализованная автономная организация), с набором умных контрактов для управления жизненным циклом Plantoid и его воспроизведением. Активные члены ДАО (те, кто пожертвовал средства или работал на Plantoid) участвуют, в рамках определенных правил, установленных в контрактах, в принятии решений о том, где Plantoid может выставляться, каким образом он может воспроизводиться, кто из художников выбирается для создания нового поколения и как распределять собранные средства.

Умные контракты в блокчейне, которые управляют Plantoid, включают в себя спецификации, посвященные правилам управления и бизнес-логике. Интересная составляющая бизнес-логики Plantoid – своего рода «финансовая пирамида», где часть дохода Plantoid отправляется обратно его прародителям – позволяет поощрять успешный проект. Умные контракты для Plantoid также определяют некоторые эстетические параметры (форма, размер, материалы), которые должны соблюдаться художниками при создании новых Plantoid.

Члены ДАО могут вносить предложения, касающиеся создания следующего Plantoid и комментировать предложения других участников. Ожидается, что разные художники будут создать разные виды Plantoid, способные привлечь новые типы инвесторов.

«Plantoid – попытка, реализуемая при помощи искусства, продемонстрировать то, что я считаю одним из самых инновационных аспектов блокчейна – возможность создавать автономные объекты, являющиеся абсолютно независимыми и самодостаточными», - говорит Примавера Де Филиппи (Primavera De Filippi), основатель Okhaos – творческого коллектива Plantoid.

«Как блокчейновая форма жизни, Plantoid возносит концепцию автономии на абсолютно новый уровень».

У Plantoid пока что нет никакого правового статуса, так как закон не признает ДАО юридическим лицом. Однако, представляется достаточно вероятным, что правовая система каким-либо образом признает ДАО – тогда Plantoid сможет владеть собой на законных основаниях.

Также интересно порассуждать о вариантах эволюции Plantoid. Его экосистема создана для того, чтобы развиваться по спонтанному, дарвиновско-подобному эволюционному пути. Скорее всего, эволюционно успешные Plantoid будут включать в себя все больше новых перспективных технологий.

Например, робототехника и технология Интернета вещей могут стать основой для более динамичных и интерактивных будущих поколений Plantoid. Есть и еще один вариант развития событий, больше относящийся к области научной фантастики, которая однажды может стать научным фактом – разумные Plantoid.

«Стоит рассматривать умные контракты как приложения, которые могут децентрализовано, анонимно и псевдонимно работать в блокчейне», - отмечает футурист Мелани Свон (Melanie Swan) в своей книге 2015 года «Блокчейн: сценарий Новой Экономики».

«Таким образом блокчейн потенциально может стать одной из составляющих искусственного интеллекта в том смысле, что платформы умных контрактов разрабатываются для работы высших стадий автоматизации, автономии и сложности».

Свон также упоминает книги Дэниела Суареса (Daniel Suarez) – «Демон» и «Свобода», в которых «мировая экономика в итоге радикально изменяется агентами, напоминающими умные контракты, которые неумолимо следуют запрограммированному коду».

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