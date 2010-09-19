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Стартап Opal привлек $12 млн, чтобы помочь брендам проводить маркетинговые кампании

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Стартап Opal привлек $12 млн, чтобы помочь брендам проводить маркетинговые кампании


Стартап Opal получил новое финансирование.

Сегодня стало известно, что стартап из Портленда, ранее известный как Opal Labs, привлек 12 миллионов долларов финансирования в одном из самых крупных для него инвестиционных раундов.

Генеральный директор Opal Стив Джаннини подтвердил, что компания получила новые инвестиции, при этом, не уточнив более подробную информацию об инвесторах, и как стартап станет использовать новое финансирование.

Основанный в 2011 году Opal помогает бизнесу создавать, оптимизировать и проводить маркетинговые кампании с одной единой центральной платформы. Среди клиентов данного стартапа присутствуют такие известные бренды как Nike, Starbucks, NASA, Target, Airbnb и многие другие.

В 2014 году Opal привлек $8 млн. финансирования в первом инвестиционном раунде, который возглавила венчурная компания из Сиэтла Madrona Ventures. Управляющий директор Madrona Лен Джордан входит в состав комиссии по ценным бумагам и биржам SEC.

В 2013 году Opal закончил акселерационное обучение в Portland Seed Fund и привлек 2,1 миллиона долларов в посевном инвестиционном раунде, который был возглавлен Oregon Angel Fund.

Сейчас в Opal работает около 50 человек в Портленде и в общей сложности около 70 сотрудников по всему миру. Данный стартап имеет дополнительные офисы в Нью-Йорке и Лондоне, также на трудоустройство в эту компанию имеется 12 свободных вакансий. Opal входит в группу стартапов из Портленда, которые достигли значительных успехов в социальном медиа-пространстве – среди других присутствуют Chirpify, Little Bird и JanRain.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.geekwire.com/2016/opal-ra...ing-campaigns/

https://text.ru/antiplagiat/5864cd0e9e145
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