Bitfury и другие майнеры получают предложения продать биткоины оптом



Уверенное повышение цены на Биткоин, которая уже вплотную подбирается к 1000$, привлекает к криптовалюте внимание всё большего количества людей, ищущих надежные активы для вложения денег. Поскольку рынок обещает и дальнейший рост цен на цифровую валюту, инвесторы лихорадочно ищут новые источники приобретения биткоинов.



Некоторые из них, вместо использования традиционных каналов, наподобие криптовалютных бирж, решили попытаться приобрести цифровую валюту напрямую у майнеров. У этого способа есть бесспорные плюсы - покупку можно провести по одной цене, не повышая биржевого курса, а покупатель меньше рискует и не тратит время и деньги на биржевые операции.



К числу многочисленных майнинговых компаний, которые получили запрос на оптовую продажу добытой криптовалюты, принадлежит и Bitfury. О росте количества заявок на покупку биткоинов рассказал несколько дней назад в Twitter заместитель председателя компании Георгий Киквадзе (George Kikvadze). 21 декабря в своей публикации он написал:



«За последние 24 часа пара запросов от более чем 10-миллиардных AUM фондов на покупку 30-50 тысяч биткоинов. Мы не продавали тогда и не продаём сейчас».







Инвесторы и управляющие активами сейчас более чем когда-либо уверены в огромном потенциале криптовалюты. Они хотят получить активы до того, как цена поднимется ещё выше. С этой целью они ищут способы заключить оптовую сделку с Bitfury и другими майнерами по цене намного ниже рыночной.



Однако, несмотря на несколько удачных сделок с рядом майнинговых пулов и компаний, инвесторам пока не удаётся убедить Bitfury продать им свежайшие биткоины. Стоимость только что добытых монет превышает стоимость уже находящихся в обращении биткоинов. Награды, которые получат майнеры, не будут иметь истории транзакций, и найдётся немало людей, которые захотят заплатить за такие монеты высокую цену.



Стоит отметить, что инвестиционным компаниям необходимо будет большое количество криптомонет, достать которые на биржах по текущей цене практически невозможно. Многие криптовалютные платформы имеют предельный объем торговли и покупки цифровой валюты.



Увеличивающийся спрос на биткоины свидетельствует также о растущем интересе к Биткоину со стороны крупных компаний и инвестиционных фондов. Судя по прогнозом, в ближайшем будущем этот спрос будет только повышаться.



Источник Уверенное повышение цены на Биткоин, которая уже вплотную подбирается к 1000$, привлекает к криптовалюте внимание всё большего количества людей, ищущих надежные активы для вложения денег. Поскольку рынок обещает и дальнейший рост цен на цифровую валюту, инвесторы лихорадочно ищут новые источники приобретения биткоинов.Некоторые из них, вместо использования традиционных каналов, наподобие криптовалютных бирж, решили попытаться приобрести цифровую валюту напрямую у майнеров. У этого способа есть бесспорные плюсы - покупку можно провести по одной цене, не повышая биржевого курса, а покупатель меньше рискует и не тратит время и деньги на биржевые операции.К числу многочисленных майнинговых компаний, которые получили запрос на оптовую продажу добытой криптовалюты, принадлежит и Bitfury. О росте количества заявок на покупку биткоинов рассказал несколько дней назад в Twitter заместитель председателя компании Георгий Киквадзе (George Kikvadze). 21 декабря в своей публикации он написал:«За последние 24 часа пара запросов от более чем 10-миллиардных AUM фондов на покупку 30-50 тысяч биткоинов. Мы не продавали тогда и не продаём сейчас».Инвесторы и управляющие активами сейчас более чем когда-либо уверены в огромном потенциале криптовалюты. Они хотят получить активы до того, как цена поднимется ещё выше. С этой целью они ищут способы заключить оптовую сделку с Bitfury и другими майнерами по цене намного ниже рыночной.Однако, несмотря на несколько удачных сделок с рядом майнинговых пулов и компаний, инвесторам пока не удаётся убедить Bitfury продать им свежайшие биткоины. Стоимость только что добытых монет превышает стоимость уже находящихся в обращении биткоинов. Награды, которые получат майнеры, не будут иметь истории транзакций, и найдётся немало людей, которые захотят заплатить за такие монеты высокую цену.Стоит отметить, что инвестиционным компаниям необходимо будет большое количество криптомонет, достать которые на биржах по текущей цене практически невозможно. Многие криптовалютные платформы имеют предельный объем торговли и покупки цифровой валюты.Увеличивающийся спрос на биткоины свидетельствует также о растущем интересе к Биткоину со стороны крупных компаний и инвестиционных фондов. Судя по прогнозом, в ближайшем будущем этот спрос будет только повышаться.

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