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Учёные создали батарею, работающую на метаболизме бактерий

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Старый Сегодня, 12:47
#1
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Учёные создали батарею, работающую на метаболизме бактерий

Малое время автономной работы является одним из главных недостатков всех мобильных устройств, поэтому учёные со всего мира заняты исследованиями в этой области. Одной из последних разработок в сфере элементов питания стала батарейка, источником энергии которой являются бактерии. Эту необычную разработку представила группа американских ученых из Бингемтонского университета. Они рассказали, что такие батареи отличаются простотой в изготовлении, а компоненты для них легко найти в любом уголке нашей планеты.



Чтобы получить батарею, работающую на метаболизме микроорганизмов, учёные использовали обычную бумагу для хроматографии, на которую нанесли нитрат серебра, а затем всё это покрыли воском. На обратной стороне бумаги был создан резервуар из проводящего полимера, внутрь которого заливалась жидкость с бактериями. Затем лист бумаги складывался, и когда его поверхности соприкасались, за счёт метаболизма бактерий начинала вырабатываться энергия. Мощность такой батареи напрямую зависит количества слоёв бумаги. В рамках лабораторных экспериментов учёным удалось достичь мощности в 31,51 мкВт с помощью шести батарей, сложенных втрое, и 44,85 мкВт - при шести слоях.

Такая органическая батарея будет работать до тех, пока в ней продолжают существовать бактерии. Но разработчики отмечают, что её мощности недостаточно для питания обычных устройств, вроде смартфонов. Зато эта разработка может найти применение в медицине, чтобы питать сенсор, отслеживающий уровень сахара в крови пациента с сахарным диабетом.

Источник.
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Старый Сегодня, 13:13
#2
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Re: Учёные создали батарею, работающую на метаболизме бактерий
Давно уж пора заставить бактерий работать не только в процессе сквашивании молока. Жалко только, что в статье не указано, какие именно бактерии решили вступить в технический прогресс.
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