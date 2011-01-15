Мертвые души: стоит ли закрывать неработающее ЧП

С 1 января все частные предприниматели обязаны каждый месяц платить 704 грн единого соцвсзноса. Срока давности за правонарушение не существует
Узнав о введении обязательной уплаты единого социального взноса даже для тех предпринимателей, которые временно не ведут дела, малый бизнес хлынул в налоговую с заявлениями о ликвидации. Зачем? Чтобы не платить каждый месяц единый соцвзнос в размере 704 грн в месяц. Есть ли шансы этого избежать?
Суть проблемы
Законом № 1774-VIII от 06.12.2016 (ранее - законопроект № 5130) внесены изменения в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование" (Закон о ЕСВ). Уплата единого соцвзноса становится обязательной не только для предпринимателей, которые ведут деятельность, но и для тех, кто такую деятельность не ведет временно или постоянно. И если норма закона вступит в силу с 1 января, то у таких физических лиц-предпринимателей автоматически появится обязанность ежемесячно платить ЕСВ в сумме 22% от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2017 года (при минимальной зарплате в сумме 3 200 грн взнос составит 704 грн). За год набегает 8 448 грн.
Налоговая реформа в Украине продолжается уже не первый год и больше напоминает налоговые эксперименты. Поэтому многие привыкли жить по принципу "не спеши выполнять: отменят
У работающих предпринимателей как на упрощенной системе налогообложения, так и на общей выбора не будет, уплата ЕСВ - их обязанность. Но станут ли платить ЕСВ "мертвые души"? Вряд ли.
Почему предпринимателю нельзя игнорировать эту ситуацию?
Налоговая реформа в Украине продолжается уже не первый год и больше напоминает налоговые эксперименты. Многие привыкли жить по принципу "не спеши выполнять: отменят". Неоднократно мы становились свидетелями и неожиданных нововведений, и такой же неожиданной отмены "свежепринятых" законов. Причем иногда даже - задним числом. Вспомнить хотя бы введение обязательного применения РРО для предпринимателей III группы на едином налоге. Уже вступившую 1 июля 2015 года в силу норму Налогового кодекса "изменили обратно" спустя всего 20 дней. И этот случай не единичный.
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