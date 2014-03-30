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Информация о дальнейшей работе Gobrand.ru
Всем доброго дня. В связи с последними событиями на бирже и неясностью дальнейшей работы составляю реестр своих инвесторов. Для попадания в реестр необходимо отправить на e-mail investors(собака)gobrand.ru след. информацию:
1. Имя
2. Логин на mmgp.ru
3. контактный e-mail (можно не указывать, если совпадает с тем, с которого пришло письмо)
4. Контактный телефон
5. Количество паев
6. Скриншот аккаунта, где находится информация о паях gobrand.
7. Голосование: хочу продолжить работу, хочу продать паи(выбрать нужное).
Инвесторам: просьба до конца года отписаться на почту с целью попасть в реестр. Чем быстрее в реестре окажется большинство вкладчиков, тем оперативнее решим вопросы по дальнейшей работе.
Бирже: удачи разобраться с проблемами. Все, что нас не убивает - делает сильнее!