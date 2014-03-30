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Информация о дальнейшей работе Gobrand.ru

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Биржа долей ShareInStock.com предназначена для взаимодействия тех, у кого есть перспективные онлайн-проекты, с теми, кто желает в эти проекты инвестировать.
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Старый Сегодня, 10:41
#1
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Новокузнецк
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.03.2014
Сообщений: 125
Благодарностей: 34
КП: 0.307
Информация о дальнейшей работе Gobrand.ru
Всем доброго дня. В связи с последними событиями на бирже и неясностью дальнейшей работы составляю реестр своих инвесторов. Для попадания в реестр необходимо отправить на e-mail investors(собака)gobrand.ru след. информацию:

1. Имя
2. Логин на mmgp.ru
3. контактный e-mail (можно не указывать, если совпадает с тем, с которого пришло письмо)
4. Контактный телефон
5. Количество паев
6. Скриншот аккаунта, где находится информация о паях gobrand.
7. Голосование: хочу продолжить работу, хочу продать паи(выбрать нужное).

Инвесторам: просьба до конца года отписаться на почту с целью попасть в реестр. Чем быстрее в реестре окажется большинство вкладчиков, тем оперативнее решим вопросы по дальнейшей работе.

Бирже: удачи разобраться с проблемами. Все, что нас не убивает - делает сильнее!
__________________
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Распродажа «RU» доменов от «Gobrand». 500+ доменных имен
Baksov на форуме  
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