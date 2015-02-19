Ураганы в Польше помогли выработать рекордные объемы электроэнергии

Ураган «Барбара» в Польше принес не только разрушения, но и пользу – ветряные электростанции выработали рекордные почти 5 гигаватт мощности. Об этом сообщает "Радио Польша".
Как отмечается в сообщении, рекордных результатов удалось добиться благодаря сильным порывам ветра и парадоксально низкому энергопотреблению во время рождественских праздников.
Согласно порталу wysokienapięcie.pl («Высокое напряжение»), вечером 26 декабря через польские ветряные электростанции в систему поступило почти 5 гигаватт мощности. Это означает, что ветряные электростанции использовали 86% своих возможностей и выработали Польше треть всей необходимой энергии.
Одновременно в сообщении говорится, что в связи с повреждениями, вызванными ураганом, пожарные получили почти 3 тыс. вызовов.