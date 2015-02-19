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Ураганы в Польше помогли выработать рекордные объемы электроэнергии

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Старый Сегодня, 09:51
#1
Профессионал
 
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Ураганы в Польше помогли выработать рекордные объемы электроэнергии


Ураган «Барбара» в Польше принес не только разрушения, но и пользу – ветряные электростанции выработали рекордные почти 5 гигаватт мощности. Об этом сообщает "Радио Польша".

Как отмечается в сообщении, рекордных результатов удалось добиться благодаря сильным порывам ветра и парадоксально низкому энергопотреблению во время рождественских праздников.

Согласно порталу wysokienapięcie.pl («Высокое напряжение»), вечером 26 декабря через польские ветряные электростанции в систему поступило почти 5 гигаватт мощности. Это означает, что ветряные электростанции использовали 86% своих возможностей и выработали Польше треть всей необходимой энергии.

Одновременно в сообщении говорится, что в связи с повреждениями, вызванными ураганом, пожарные получили почти 3 тыс. вызовов.
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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 10:01
#2
Профессионал
 
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 4,791
Благодарностей: 944
КП: 0.161
Re: Ураганы в Польше помогли выработать рекордные объемы электроэнергии
Все равно эту электроэнергию хранить негде, а такой выброс это скорее дополнительная нагрузка на систему и не более того, так что ничего хорошего.
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