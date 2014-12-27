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Очередные испражнения на бумагу

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#1
Специалист
 
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Очередные испражнения на бумагу
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу.Обладатели подобных «западных ценностей» обречены на одиночество в будущем.



МОСКВА, 29 Декабря 2016, 07:19 — REGNUM Карикатура на крушение в Сочи российского самолета Ту-154, опубликованная в скандально известном французском журнале Charlie Hebdo, — это «натужная гадость.Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека» . Так охарактеризовал издевательскую картинку официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков назвал карикатуру «мазней» и добавил, что если подобные изображения представляют собой настоящие «западные ценности», то их обладатели и защитники обречены по меньшей мере на одиночество в будущем.
Напомним, на карикатуре в сатирическом издании Charlie Hebdo изображен падающий самолет и солист ансамбля Александрова, издающий долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Рисунок снабжен подписью: «Репертуар хора Красной армии расширяется».


Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». На борту находились 92 человека, среди которых — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.
Операция по поиску обломков самолёта и останков погибших продолжается. По данным Минобороны РФ, обнаружено 17 тел и 233 фрагмента тел погибших. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

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Последний раз редактировалось Еvgeniwolf; Сегодня в 09:35.
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