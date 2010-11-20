Кто первым побьет рекорд: Dow Jones или биткоин?

Доброго времени, друзья!
Десятый день подряд эксперты предсказывают, что индекс Dow Jones Industrial Average побьет рекорд и впервые в истории превысит отметку 20 000 пунктов.
Этого до сих пор не произошло. Тем не менее после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Dow Jones прибавил целых 11,75%.
А вот интересный график, который показывает, как рос индекс Dow Jones за последние 100 лет:
Одновременно с этим биткоин также стремится к круглой отметке: он близок к тому, чтобы преодолеть уровень $1000. Росту криптовалюты активно способствует Китай.
Введение правительством жестких ограничений на движения иностранной валюты привело к тому, что население избрало биткоин (который не контролируется каким-либо правительством или центральным банком) в качестве альтернативы доллару.
После победы Трампа биткоин вырос на 42%. Что же случится раньше — Dow Jones пробьет 20 000 или биткоин подорожает до $1000, как думаете друзья? Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим