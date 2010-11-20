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Кто первым побьет рекорд: Dow Jones или биткоин?

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Кто первым побьет рекорд Dow Jones или биткоин?

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Старый Сегодня, 09:13
#1
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Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,577
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Кто первым побьет рекорд: Dow Jones или биткоин?
Доброго времени, друзья!

Десятый день подряд эксперты предсказывают, что индекс Dow Jones Industrial Average побьет рекорд и впервые в истории превысит отметку 20 000 пунктов.

Этого до сих пор не произошло. Тем не менее после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Dow Jones прибавил целых 11,75%.



А вот интересный график, который показывает, как рос индекс Dow Jones за последние 100 лет:



Одновременно с этим биткоин также стремится к круглой отметке: он близок к тому, чтобы преодолеть уровень $1000. Росту криптовалюты активно способствует Китай.



Введение правительством жестких ограничений на движения иностранной валюты привело к тому, что население избрало биткоин (который не контролируется каким-либо правительством или центральным банком) в качестве альтернативы доллару.

После победы Трампа биткоин вырос на 42%. Что же случится раньше — Dow Jones пробьет 20 000 или биткоин подорожает до $1000, как думаете друзья? Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 09:16.
Prosvetlenniy вне форума  
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