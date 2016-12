Активы в 2016: лидеры и аутсайдеры

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 10:23 Сегодня, 10:23 Сегодня, 09:09 #1 Андрей Светличны... Профессионал

Андрей Светличны...



На суматохе можно было и пролететь, и заработать. Окончание 2016 года — прекрасное время для подведения итогов о самых растущих и самых падающих активах в уходящем году.



Валюты



Этот год оказался особенно плохим для любой валюты, называющейся «фунт». Египетский упал больше всех, как только было принято решение о переходу к плавающему курсу, чтобы стабилизировать экономику, страдающую от дефицита доллара и опасений общественного недовольства. Британский фунт рухнул после Брекзита и так и не восстановился.



На другом конце оказалась цифровая валюта биткойн, с ростом более чем в два раза, поскольку контроль за капиталом в Китае и изоляционистская риторика в Великобритании и США поддержали интерес к альтернативным валютам.



Что же касается валют, выпускаемых правительствами и центральными банками, то здесь лидирует российский рубль, поскольку рынок нефти восстанавливался.



А вот как выглядит общая картина:





Хотя британский фунт упал не так сильно, как валюты развивающихся стран, он показал наихудшие результаты среди основных валют:





Мировые фондовые индексы



Несмотря на недавние волнения бразильский индекс Ibovespa остался наиболее выросшим в 2016 году. В основном благодаря надеждам, что новый Президент Мишел Темер завершит худшую рецессию за столетие и принесёт политическую стабильность.



Нигерийский фондовый рынок упал больше всех в этом году. Национальная экономика сократилась в 2016 году впервые за более чем 20 лет, поскольку контроль за капиталом отпугивает иностранцев, а военные подрывают трубопроводы.







Товары



2015 был тяжёлым для товарных быков, а в этом году тяжело найти на экране красный цвет. Природный газ бросается в глаза ростом более чем на 60% за последние 12 месяцев.



Нефть подскочила, хотя дорога была неровной. WTI упала ниже 30$ перед ростом до более чем 50$ — прирост более 50% в этом году.



Хуже всех пришлось фермерам, поскольку пшеница упала на 13%, а кукуруза на 1,6%.



Так выглядит полная картина:









Облигации



Венесуэльские бонды оказались среди лучших инвестиций, что удивительно с учётом общественного недовольства в финансово страждущей стране. Эти облигации поднялись на слухах, что правительство может планировать заключить сделку, чтобы отложить истечение долговых обязательств и дать безденежной стране передышку. Больше долгов истекает в 2017, а некоторые выплаты уже просрочены.



Наихудшие облигации выпустил Мозамбик, поскольку страна страдает от долгового кризиса и галопирующей инфляции.







Если же говорить о высокодоходных корпоративных облигациях США, то наилучшие показатели демонстрирует ряд энергетических компаний, поскольку ставки на стабилизацию цены нефти сыграли. Худшими оказались облигации Sidewinder Drilling Inc., поскольку Moody's понизило её рейтинг и предупредило о возможном дефолте.







Anton Oilfield Services показал самые высокие показатели среди корпоративных облигаций развивающихся стран. Компания вернуллась после снижения рейтинга в прошлом году после подписания договора с Банком Шанхая о получении дополнительного финансирования. Облигации Приватбанка снизились максимально так как Fitch Ratings поставил предприятие в список на понижение после вновь возникнувших опасений о платёжеспособности компании. (А НБУ настаивает на обмене этих облигаций на акции дополнительной эмиссии и отсутствии каких-либо выплат по ним в будущем — А.С.)





Андрей Светличный

Перевод специально для форума MMGP.ru

