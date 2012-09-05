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Активы в 2016: лидеры и аутсайдеры

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Активы в 2016: лидеры и аутсайдеры
Брекзит, Дональд Трамп, январский антирекорд S&P 500... Этот год был весьма неспокойным для инвесторов.

На суматохе можно было и пролететь, и заработать. Окончание 2016 года — прекрасное время для подведения итогов о самых растущих и самых падающих активах в уходящем году.

Валюты

Этот год оказался особенно плохим для любой валюты, называющейся «фунт». Египетский упал больше всех, как только было принято решение о переходу к плавающему курсу, чтобы стабилизировать экономику, страдающую от дефицита доллара и опасений общественного недовольства. Британский фунт рухнул после Брекзита и так и не восстановился.

На другом конце оказалась цифровая валюта биткойн, с ростом более чем в два раза, поскольку контроль за капиталом в Китае и изоляционистская риторика в Великобритании и США поддержали интерес к альтернативным валютам.

Что же касается валют, выпускаемых правительствами и центральными банками, то здесь лидирует российский рубль, поскольку рынок нефти восстанавливался.

А вот как выглядит общая картина:


Хотя британский фунт упал не так сильно, как валюты развивающихся стран, он показал наихудшие результаты среди основных валют:


Мировые фондовые индексы

Несмотря на недавние волнения бразильский индекс Ibovespa остался наиболее выросшим в 2016 году. В основном благодаря надеждам, что новый Президент Мишел Темер завершит худшую рецессию за столетие и принесёт политическую стабильность.

Нигерийский фондовый рынок упал больше всех в этом году. Национальная экономика сократилась в 2016 году впервые за более чем 20 лет, поскольку контроль за капиталом отпугивает иностранцев, а военные подрывают трубопроводы.



Товары

2015 был тяжёлым для товарных быков, а в этом году тяжело найти на экране красный цвет. Природный газ бросается в глаза ростом более чем на 60% за последние 12 месяцев.

Нефть подскочила, хотя дорога была неровной. WTI упала ниже 30$ перед ростом до более чем 50$ — прирост более 50% в этом году.

Хуже всех пришлось фермерам, поскольку пшеница упала на 13%, а кукуруза на 1,6%.

Так выглядит полная картина:




Облигации

Венесуэльские бонды оказались среди лучших инвестиций, что удивительно с учётом общественного недовольства в финансово страждущей стране. Эти облигации поднялись на слухах, что правительство может планировать заключить сделку, чтобы отложить истечение долговых обязательств и дать безденежной стране передышку. Больше долгов истекает в 2017, а некоторые выплаты уже просрочены.

Наихудшие облигации выпустил Мозамбик, поскольку страна страдает от долгового кризиса и галопирующей инфляции.



Если же говорить о высокодоходных корпоративных облигациях США, то наилучшие показатели демонстрирует ряд энергетических компаний, поскольку ставки на стабилизацию цены нефти сыграли. Худшими оказались облигации Sidewinder Drilling Inc., поскольку Moody's понизило её рейтинг и предупредило о возможном дефолте.



Anton Oilfield Services показал самые высокие показатели среди корпоративных облигаций развивающихся стран. Компания вернуллась после снижения рейтинга в прошлом году после подписания договора с Банком Шанхая о получении дополнительного финансирования. Облигации Приватбанка снизились максимально так как Fitch Ratings поставил предприятие в список на понижение после вновь возникнувших опасений о платёжеспособности компании. (А НБУ настаивает на обмене этих облигаций на акции дополнительной эмиссии и отсутствии каких-либо выплат по ним в будущем — А.С.)


Андрей Светличный
Перевод специально для форума MMGP.ru
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Последний раз редактировалось Андрей Светличный; Сегодня в 09:13.
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