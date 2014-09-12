Дональд Трамп прокомментировал планы ввести новые санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, стоит ли США вводить новые санкции против России из-за кибератак, заявил, что «нужно заняться собственной жизнью», сообщает Reuters.
«Я думаю, компьютеры очень сильно усложнили жизнь. Эпоха компьютеров создала (ситуацию), в которой никто не знает точно, что происходит», — добавил Трамп.
В ходе своей предвыборной кампании он отрицал утверждения о том, что за взломами компьютеров Демократической партии в США и публикацией украденных оттуда документов на WikiLeaks стояла Россия.
По данным CNN, речь может идти о санкциях в отношении физических лиц, а также «скрытых мерах» против России.
Reuters узнало, что в качестве ответа в администрации Обамы обсуждали экономические санкции и публикацию компрометирующих сведений о российских чиновниках и олигархах, а также ограничения в отношении российских дипломатов в США.Помимо расширения санкций и введения мер дипломатического характера США также намерены применить некие "тайные меры". По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, введение новых санкций связано с желанием администрации Барака Обамы напоследок еще как-нибудь испортить отношения с Россией.
В российском МИД предупредили, что Россия ответит на «враждебные шаги» США в случае введения новых санкций. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что ограничения в отношении российских дипломатов «срикошетят» по представителям американских дипломатических учреждений в России.
Ранее ЦРУ представило доклад, в котором утверждается, что Россия повлияла на президентские выборы в США, взломав компьютеры Национального комитета Демократической партии и затем обнародовав компрометирующую информацию в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли.
Также Трамп заявил, что не знает о планах о планах сенаторов-республиканцев о введении новых санкций против РФ.
Американский сенатор Линдси Грэм заявлял, что новые меры против России затронут лично президента Владимира Путина.
На пресс-конференции в штате Флорида избранного президента США спросили о том, как он может ответить на заявления сенатора-республиканца Линдси Грэма об усилиях, предпринимаемых для введения новых санкций против Москвы."Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом", - сказал на это Трамп.
по материалам https://tvrain.ru/news/donald_tramp_...rossii-424529/
,http://www.mk.ru/politics/2016/12/29...protiv-rf.html
,http://www.vesti.ru/doc.html?id=2838328