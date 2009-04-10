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Дональд Трамп больше не владеет акциями
Избранный президент США Дональд Трамп продал все имевшиеся у него акции различных компаний в июне текущего года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-секретаря политика Джейсона Миллера.
По информации издания, продажа акций совпадает с началом финансирования Трампом своей предвыборной кампании — 22 июня было осуществлено первое вливание в размере $2 млн. В целом на предвыборную гонку он потратил $66 млн. По данным на май, Дональд Трамп имел акции в целом ряде американских компаний, включая Boeing, Bank of America, Citigroup, Chevron, ConocoPhillips, Coca-Cola, Nike, Google, Apple и др.
Миллер не ответил, сколько Трамп заработал на продаже активов.
Издание указывает, что продажа акций Трампом позволит избежать конфликта интересов и проблем при принятии решений в Белом доме.
В мартовском рейтинге Forbes политик занимал 324-е место с состоянием в $4,5 млрд.
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