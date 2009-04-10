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Дональд Трамп больше не владеет акциями

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Старый Сегодня, 08:36
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Инвестирую в: Форекс
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награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Дональд Трамп больше не владеет акциями
Избранный президент США Дональд Трамп продал все имевшиеся у него акции различных компаний в июне текущего года. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-секретаря политика Джейсона Миллера.
По информации издания, продажа акций совпадает с началом финансирования Трампом своей предвыборной кампании — 22 июня было осуществлено первое вливание в размере $2 млн. В целом на предвыборную гонку он потратил $66 млн. По данным на май, Дональд Трамп имел акции в целом ряде американских компаний, включая Boeing, Bank of America, Citigroup, Chevron, ConocoPhillips, Coca-Cola, Nike, Google, Apple и др.
Миллер не ответил, сколько Трамп заработал на продаже активов.
Издание указывает, что продажа акций Трампом позволит избежать конфликта интересов и проблем при принятии решений в Белом доме.
В мартовском рейтинге Forbes политик занимал 324-е место с состоянием в $4,5 млрд.
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tanrad на форуме  
Старый Сегодня, 08:40
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,165
Благодарностей: 8,488
КП: 0.173

награды Волшебный горшочек 
Re: Дональд Трамп больше не владеет акциями
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
Издание указывает, что продажа акций Трампом позволит избежать конфликта интересов и проблем при принятии решений в Белом доме.
Осталось передать свой бизнес сыновьям и все будет ок.
__________________
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