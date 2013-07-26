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Сегодня, 04:19
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Сегодня, 04:15
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#1
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TRAPPER-INVEST.COM
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,010
Благодарностей: 5,514
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Merlim.Network - МЕРЛИМ-Рефбек 100% от покупки пакета
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект Merlim в размере 100% что составляет 10% от суммы депозита на первый и 50% на все последующие вклады, что составляет 5%.
Тема развитие проекта на форуме ММГП : http://mmgp.ru/showthread.php?t=489572
Обзор инвестиционно-игроввой платформы Merlim Network с официальной регистрацией в Колумбии на моем блоге - MERLIM.NETWORK-Обзор на блоге
с ежедневным пассивом в размере 1,1%-1,2% в день с включенным телом депозита : MERLIM.NETWORK-Регистрация
Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе (можем пообщаться голосом).
Условия предоставления:
Ссылка для регистрации в здесь в теме или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.
Ваш пригласитель: Megaprofit
После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Перфект Мани или Advcash. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!
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Сегодня, 04:19
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