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Destinia переходит на биткоин из-за обвала национальной валюты в Венесуэле

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Destinia переходит на биткоин из-за обвала национальной валюты в Венесуэле


Экономика Венесуэлы находится в глубоком кризисе и курс венесуэльского боливара неуклонно снижается. Обеспокоенная финансовыми потрясениями, Destinia объявила о том, что в Венесуэле будет работать только с биткоином.

Destinia - это широко известное туристическое агенство и решение принимать оплату только в биткоинах призвано облегчить бронирование для путешественников. В 2016 году наблюдался 34%-й рост по бронированию, даже несмотря на то, что Венесуэла не является стратегическим рынком для Destinia. Среди наиболее популярных запросов по резервированию номеров, не считая столицы, Гавана, остров Маргарита, Мадрид и Варадеро. Наибольшим спросом пользуются авиарейсы из Каракаса в Мадрид, Сантьяго (Чили), Кумана (Венесуэла) и Мехико.

Биткоин набирает популярность в Венесуэле с 2014 года и согласно сайту Surbitcoin.com число пользователей криптовалюты за два года выросло с 450 до 85 000 человек. Destinia начала принимать биткоин в оплату за свои услуги, предлагаемые на сайте, с 2014 года.

Решение, принятое Destinia, довольно поразительное, но не неожиданное. Венесуэла нуждается в глобальном решении платежных проблем, связанных с нелепыми курсами обмена и биткоин кажется идеальным инструментом в данном случае. Компании, которые держат резервы в боливарах, могут столкнуться с финансовыми потерями, поэтому решение Destinia можно считать своеобразной защитной мерой против такого развития ситуации.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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