Gilan Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Ukraine-Dnepr. Инвестирую в: HYIP Регистрация: 15.09.2010 Сообщений: 5,510 Благодарностей: 4,646 КП: 0.057

США завтра введут санкции против России из-за кибератак - СМИ

США 29 декабря объявит о введении санкций против России из-за ее причастности к хакерским атакам, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.



Издание пишет, что ответ США на кибератаки будет включать расширение санкций и меры дипломатического характера.

Также ожидается, что Вашингтон также назовет имена людей, причастных к кибератакам.

Накануне также The Washington Post писал, что США огласят санкции против России за кибератаки.





https://www.washingtonpost.com/world...=.4bcb765ebed6





CNN анонсировал введение санкций США против России из-за кибератак 29 декабря



Цитата: Администрация президента США Барака Обамы готовится объявить о новых санкциях в отношении России в четверг, 29 декабря. Санкции будут введены из-за того, что Россия, по мнению Вашингтона, организовала хакерские атаки перед выборами президента США, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знающих о планах администрации Обамы.



Новые санкции будут включать экономические ограничения и дипломатические меры, которые администрация Обамы считает пропорциональным ответом на хакерские атаки, организованные российскими властями, отмечает CNN. В частности, под санкции попадут некоторые физические лица, которых власти США считают причастными к распространению дезинформации, направленной против экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.



Источники CNN также рассказали, что администрация Обамы планирует предпринять «секретные действия».



По версии американской разведки, Россия организовала хакерские атаки в США для того, чтобы навредить кампании Клинтон. Российские разведывательные службы якобы «слили» украденную информацию таким сайтам, как WikiLeaks и DCLeaks.



Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, новые санкции затронут лично президента России Владимира Путина.



В октябре администрация действующего президента США Барака Обамы обвинила Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента страны, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США.



10 декабря The Washington Post сообщила, что ЦРУ подготовило секретный доклад, в котором говорилось об уверенности американских спецслужб во вмешательстве России в президентские выборы США с целью помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.



16 декабря Барак Обама рассказал, что хакерские атаки прекратились после того, как он попросил президента России Владимира Путина остановить их, пригрозив тем, что Россию ждут серьезные последствия, если атаки не прекратятся. Кремль назвал сообщения о причастности Путина к вмешательству в президентские выборы в США «смешной чушью». Ответ США на кибератаки будет включать расширение санкций и меры дипломатического характера.США 29 декабря объявит о введении санкций против России из-за ее причастности к хакерским атакам, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.Издание пишет, что ответ США на кибератаки будет включать расширение санкций и меры дипломатического характера.Также ожидается, что Вашингтон также назовет имена людей, причастных к кибератакам.Накануне также The Washington Post писал, что США огласят санкции против России за кибератаки.

Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора На правах рекламы

Лучший курс Perfect Money USD на Приват24 UAH * HyipHunter.biz - pефбек до 3500%! __________________ Последний раз редактировалось Gilan; Сегодня в 02:18 .