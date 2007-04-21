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Биткоин - $1000 до конца года

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Старый Сегодня, 01:38
#1
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 21,733
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Биткоин - $1000 до конца года
В последние дни перед Новым годом биткоин продолжает радовать инвесторов новыми рекордами. Максимальной отметки $15,3 млрд достиг объем капитализации этой криптовалюты, по данным coinmarketcap. Кроме того, как сообщил портал Forklog, котировки биткоина обновили годовой максимум, поднявшись на бирже Bitstamp до $955,69.



Впрочем, это не предел, еще до конца года биткоин может пробить отметку $1000, рассказал FO сооснователь прайм-брокера EXANTE и хеджфонда биткоинов Анатолий Князев. Главной причиной роста котировок криптовалюты стал общий ажиотаж на рынках.

«Сейчас происходит много событий, которые позитивно влияют на биткоин. Например, в США в администрации Дональда Трампа появился специальный советник по криптовалютам. Знаковым событием может стать решение SEC разрешить создавать ETF на биткоин. Основным драйвером роста для биткоина остается растущий интерес к риску со стороны инвесторов. Они перестали покупать такие защитные активы, как UST, и обратили внимание на акции, валюту развивающихся стран и в том числе биткоин», — отмечает Князев. Эксперт добавил, что его компания ощутила на себе растущий спрос на биткоины, «никто не хочет их шортить, хотя недавно мы предоставили клиентам такую возможность».

Аналогичных уровней биткоин уже достигал в 2013 году, после чего курс снова снизился. Однако, по словам Князева, с тех пор ситуация сильно изменилась. «Несмотря на то, что рост носит бурный характер, он все-таки не настолько ажиотажный, как в 2013 году, когда резко выросла популярность биткоина и в него пришли первые хеджфонды. При этом с 2013 года экосистема биткоина выросла и улучшилась в разы», — говорит Князев.

Он уверен, что бурный рост может продолжиться и в следующем году. «Во всем мире растет интерес к криптовалютам. Даже в России при ЦБ появились соответствующие рабочие группы, вопрос изучается. Так что уровень $1000 представляется вполне справедливым. Появление биткойновых ETF может поднять котировки до $10 тысяч», — считает эксперт. Если эти прогнозы оправдаются, то сегодняшние рекорды по капитализации покажутся уже в ближайшие годы крайне скромными цифрами.

«Капитализация $15 млрд — это рекордный, но небольшой уровень по сравнению с возможным ростом, когда хотя бы у каждого пятого пользователя интернета появится биткойновый кошелек. И пока все идет именно к этому», — уверен Князев.

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tigr вне форума  
Старый Сегодня, 02:32
#2
Любитель
 
Имя: Ксения
Пол: Женский
Адрес: Украина
Регистрация: 12.11.2016
Сообщений: 1,834
Благодарностей: 163
КП: 0.081
Re: Биткоин - $1000 до конца года
Цитата:
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
Он уверен, что бурный рост может продолжиться и в следующем году. «Во всем мире растет интерес к криптовалютам. Даже в России при ЦБ появились соответствующие рабочие группы, вопрос изучается
В последнее время он действительно начал набирать цену и популярность. Я даже с другом своим спорила про цену биткона на конец этого года) Сошлись на том, что дойдет до 1000) Посмотрим
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ksyuu96 на форуме  
Старый Сегодня, 02:36
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 74
Благодарностей: 6
КП: 0.000
Re: Биткоин - $1000 до конца года
Цитата:
Сообщение от ksyuu96 Посмотреть сообщение
В последнее время он действительно начал набирать цену и популярность. Я даже с другом своим спорила про цену биткона на конец этого года) Сошлись на том, что дойдет до 1000) Посмотрим
Думаю вы оба правы, в том ,что он дойдет до 1000 и даже больше, но валюта эта валюта много обещающая, и я думаю что она будет развиваться и станет общедоступной
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Юра Серегин на форуме  
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