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Почему президенство Трампа войдет в историю как финансовая катастрофа

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Старый Сегодня, 00:17
#1
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Почему президенство Трампа войдет в историю как финансовая катастрофа



Довольно известный в Америке финансовый спекулянт г-н Стивен Севилл (Steven Saville) опубликовал на личном платном блоге свои размышления по поводу того, что существуют 3 причины, по которым президентство г-на Трампа можно будет расценивать в качестве катастрофы для США. Однако только одна причина имеет прямое отношение к новому президенту Соединенных Штатов. Об этой причине будет сказано в конце, ну а пока, если рассматривать первые 2 причины, то по первой можно сказать нижеследующее.

Америка в настоящее время испытывает дефицит эффективных инвестиций. То ли инвесторы разучились вкладывать свои деньги с максимальной будущей прибылью, то ли в этом виновата администрация США, то ли есть какая иная причина, но сейчас это именно так. При этом масла в огонь добавляют действия Федеральной резервной системы Америки, то есть её центрального банка, который в последние годы последовательно вливал триллионы долларов через программы количественного смягчения (то есть ФРС вбрасывало слишком много денег в экономику Штатов), а также через сохранение процентных ставок около нулевой отметки. Вероятно, близится такое время, что маячащая на горизонте новая рецессия будет еще сильнее чем она была в 2008-2009 гг. Новый президент сможет оттянуть время её наступления через налоговые послабления, но не более того.

Если рассуждать о второй причине, то здесь обратно явно видна рука ФРС США, то есть то что они творили в прошлые годы. Следствием этого станет совсем невысокая доходность по американским акциям, гособлигациям и по вложениям в рынок недвижимости. Всё обратно может быть отсрочено на какой-то срок во время начала его президентства в следующем году, но не более чем на год-полтора. Рынок в Америки во время Трампа обещает быть "медвежий".

И что самое интересное (это третья причина), то и сам Трамп подставляется под будущий удар.

Ведь путь к росту американской экономики всего лишь один - это дать возможность произойти массовой ликвидации неэффективных американских инвестиций в течение первых 6 месяцев предстоящего года и тогда будущие неудачи можно будет легко свалить на предыдущую администрацию США. Но Трамп не хочет глотать горькую пилюлю и с высокой поднятой головой вещает на весь мир, что вдруг поднимет говоря образно "Америку с колен" и без всякого там болезненного очищения, мол рост же идёт. Ну и так и будет идти и дальше! Don't worry, be happy!

Таким образом, чуть ли не катастрофический исход для финансовых рынков и экономики США уже предначертан. Единственно не ясно: - а кто будет назначен виновником в грядущем кризисе? Но походу Трамп ведёт себя так, что нисколечко не боится, что ответственным назначат его. Ну что ж: - время покажет.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58641bac38cd9
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