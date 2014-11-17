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Numetric привлек $3.75 миллиона для своей бизнес-аналитической платформы

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Старый Сегодня, 00:11
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Numetric привлек $3.75 миллиона для своей бизнес-аналитической платформы


Расположенная в Солт-Лейк-Сити, Юта, США, компания Numetric, которая является поставщиком услуг по бизнес-аналитике, получила финансирование в размере 3,75 миллиона долларов. Раунд возглавила компания Epic Ventures, инвестировавшая 1,5 миллиона долларов. Как следствие, Numetric назначила Грега Баттерфилда председателем правления компании. Хочется отметить, что Грег до этого входил в правление и участвовал в качестве советника в различных аналитических компаниях, включая Omniture (приобретена Adobe за 1,8 миллиарда долларов) и InsideSales (привлекла более 200 миллионов долларов инвестиций) и имеет более 25 лет опыта работы в области программного обеспечения для управления системами предприятия.

Компания Numetric, которую возглавляет Роберт Суини, предоставляет платформу для бизнес-аналитики на основе облачных технологий, нацеленную на мгновенное обеспечение нужными данными без необходимости изучения сложного языка запросов. Система работает как в одиночку, так и в тандеме с другими платформами управления данными, специализирующимися на розничной торговле, образовании или транспортировке.

Среди клиентов компании можно выделить как розничные фирмы - Costa Vida, Orbit Irrigation и Freshly Picked, так и государственные правительственные и образовательные учреждения.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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