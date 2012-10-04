Греф назвал 12 технологий, которые окажут «драматическое» влияние на экономику

12 технологических решений, среди которых мобильный интернет, автоматизация умственного труда и интернет вещей к 2025 году окажут драматическое влияние на развитие всех отраслей экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сообщил на конференции Сбербанка «Больше, чем обучение: готовим лидеров цифрового мира», сообщает ТАСС.
«Мы попытались сформировать 12 самых главных технологических изменений, которые окажут драматическое влияние на изменение всех отраслей без исключения», - заявил Греф.
В презентации, представленной Грефом, отмечается, что к таким технологиям, помимо мобильного интернета,
автоматизации умственного труда,
интернета вещей,
также входят облачные технологии,
современная робототехника,
автономные и близкие к автономным транспортные средства,
геномика следующего поколения,
аккумуляторная энергия,
3D-печать,
современные материалы,
возобновляемые источники энергии,
передовые технологии нефтегазоразведки и нефтегазободычи.
В презентации также указано, что в денежном выражении самое значительное экономическое влияние ежегодно оказывают мобильный интернет (10,8 трлн долларов в год), автоматизация умственного труда (6,7 трлн долларов) и интернет вещей (6,2 трлн долларов).
Сбербанк намерен последовательно двигаться к цифровому режиму работы и ускорить закрытие сети своих отделений, сообщил глава крупнейшего госбанка России Герман Греф.
По его словам, через 5 лет от 30% до 50% всех офисов Сбербанка будут закрыты. Как считает Греф, необходимость в них просто отпадет."Физически сеть отделений какое-то время просуществует. Темпы ее сокращения будут нарастать", - сказал Греф.
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