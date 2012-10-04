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Греф назвал 12 технологий, которые окажут «драматическое» влияние на экономику

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Старый Сегодня, 23:37
#1
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 958
Благодарностей: 112
КП: 0.096
Греф назвал 12 технологий, которые окажут «драматическое» влияние на экономику
12 технологических решений, среди которых мобильный интернет, автоматизация умственного труда и интернет вещей к 2025 году окажут драматическое влияние на развитие всех отраслей экономики, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сообщил на конференции Сбербанка «Больше, чем обучение: готовим лидеров цифрового мира», сообщает ТАСС.

«Мы попытались сформировать 12 самых главных технологических изменений, которые окажут драматическое влияние на изменение всех отраслей без исключения», - заявил Греф.

В презентации, представленной Грефом, отмечается, что к таким технологиям, помимо мобильного интернета,

автоматизации умственного труда,

интернета вещей,

также входят облачные технологии,

современная робототехника,

автономные и близкие к автономным транспортные средства,

геномика следующего поколения,

аккумуляторная энергия,

3D-печать,

современные материалы,

возобновляемые источники энергии,

передовые технологии нефтегазоразведки и нефтегазободычи.

В презентации также указано, что в денежном выражении самое значительное экономическое влияние ежегодно оказывают мобильный интернет (10,8 трлн долларов в год), автоматизация умственного труда (6,7 трлн долларов) и интернет вещей (6,2 трлн долларов).

Сбербанк намерен последовательно двигаться к цифровому режиму работы и ускорить закрытие сети своих отделений, сообщил глава крупнейшего госбанка России Герман Греф.

По его словам, через 5 лет от 30% до 50% всех офисов Сбербанка будут закрыты. Как считает Греф, необходимость в них просто отпадет."Физически сеть отделений какое-то время просуществует. Темпы ее сокращения будут нарастать", - сказал Греф.

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Игорь Наумов на форуме  
Старый Сегодня, 23:46
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,165
Благодарностей: 102
КП: 0.087
Re: Греф назвал 12 технологий, которые окажут «драматическое» влияние на экономику
Сегодня банки это уже не просто фин. учреждениями - это огромные компании, которые включают в себя множество других сфер, основной из которых является IT.
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