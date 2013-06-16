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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 23:36
#1
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Аватар Andrew85
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Карибы
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 2,207
Благодарностей: 2,139
КП: 0.321
Allinvestors - Allinvestors.biz
Я не администратор и не владелец проекта. Тема создана для ознакомления.

Предлагаю вашему вниманию новый проект.


Дата старта – 28 декабря 2016 года (хотя видео и новости датируются октябрем)

Легенда проекта:
Цитата:
Вас приветствует команда единомышленников объединившихся с целью создания инвестиционного клуба на долгосрочной основе.

Уникальность данного проекта, прежде всего в том, что наибольший доход будут иметь не создатели проекта, а его активные инвесторы и партнеры.
Сегодня в интернете можно найти множество супер – предложений, которые обещают высокие доходы. Но их получают лишь немногие. В основном это создатели самих проектов и «рефоводы».

Мы очень тщательно обдумывали, каким образом сделать проект, который был бы высокодоходным и мог бы работать на протяжении длительного времени.

Принимая во внимание и после тщательного анализа рынка, разработчики придерживались основного принципа каким образом сделать проект, который был бы и высокодоходным, и одновременно мог бы работать достаточно длительное время.
Мой видео обзор:

Инвестиционные планы:

Доходность - 20% в месяц
Срок депозита - 3 месяца
Начисление процентов - еженедельно
Возврат "тела" инвестиции - в конце срока
ДОХОДНОСТЬ В НЕДЕЛЮ - 4,62%

Доходность - 30% в месяц
Срок депозита - 6 месяцев
Начисление процентов - еженедельно
Возврат "тела" инвестиции - в конце срока
ДОХОДНОСТЬ В НЕДЕЛЮ - 6,93%

Вывод средств: ручной, обработка от 30 минут до 24 часов

Минимальная сумма на ввод: $20

Партнерская программа:
Инвесторы - 5% - 2% - 1% - 1% - 0,5% (5-10 уровень)
Партнеры - 15% - 2% - 1% - 1% - 0,5% (5-10 уровень)

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Nixmoney, OKPAY

Техчасть:
  • Выделенный сервер
  • DDOS защита
  • SSL шифрование
  • Лицензионный Скрипт H-Script


Получить отличный рефбек 7,5% от вклада можно ЗДЕСЬ

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:47
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