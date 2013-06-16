Allinvestors - Allinvestors.biz

Я не администратор и не владелец проекта. Тема создана для ознакомления.
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Дата старта – 28 декабря 2016 года (хотя видео и новости датируются октябрем)
Легенда проекта:
Мой видео обзор:
Инвестиционные планы:
Цитата:
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Вас приветствует команда единомышленников объединившихся с целью создания инвестиционного клуба на долгосрочной основе.
Уникальность данного проекта, прежде всего в том, что наибольший доход будут иметь не создатели проекта, а его активные инвесторы и партнеры.
Сегодня в интернете можно найти множество супер – предложений, которые обещают высокие доходы. Но их получают лишь немногие. В основном это создатели самих проектов и «рефоводы».
Мы очень тщательно обдумывали, каким образом сделать проект, который был бы высокодоходным и мог бы работать на протяжении длительного времени.
Принимая во внимание и после тщательного анализа рынка, разработчики придерживались основного принципа каким образом сделать проект, который был бы и высокодоходным, и одновременно мог бы работать достаточно длительное время.
Доходность - 20% в месяц
Срок депозита - 3 месяца
Начисление процентов - еженедельно
Возврат "тела" инвестиции - в конце срока
ДОХОДНОСТЬ В НЕДЕЛЮ - 4,62%
Доходность - 30% в месяц
Срок депозита - 6 месяцев
Начисление процентов - еженедельно
Возврат "тела" инвестиции - в конце срока
ДОХОДНОСТЬ В НЕДЕЛЮ - 6,93%
Вывод средств:
ручной, обработка от 30 минут до 24 часов
Минимальная сумма на ввод:
$20
Партнерская программа:
Инвесторы - 5% - 2% - 1% - 1% - 0,5% (5-10 уровень)
Партнеры - 15% - 2% - 1% - 1% - 0,5% (5-10 уровень)
Платежные системы:
PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Nixmoney, OKPAY
Техчасть:
- Выделенный сервер
- DDOS защита
- SSL шифрование
- Лицензионный Скрипт H-Script
Получить отличный рефбек 7,5% от вклада можно ЗДЕСЬ
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Мой вклад