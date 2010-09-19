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Стартап Byte Foods привлек $5,5 млн для своих «умных» вендинговых автоматов



Вскоре в торговом автомате в вашем офисе вместо обычных банок газировки и пакетиков чипсов могут появиться полноценные продукты питания, такие как нарезные салаты и другая еда.



Стартап из Сан-Рафаэля, штат Калифорния, под названием Byte Foods привлек $5,5 млн. начальных инвестиций для дальнейшей популяризации своих «умных» вендинговых автоматов, а также службы доставки продуктов питания и напитков от местных поставщиков.



Идея подключения к Интернету торговых автоматов появилась более десяти лет назад. Однако, согласно исследованию данного рынка компанией Berg Insight, сегодня только 1,5 млн. из 17 млн. торговых автоматов в мире подключены к сети Интернет.



Byte Foods будет развиваться как часть рынка «Интернета вещей». Berg Insight прогнозирует, что к 2020 году в мире будет использоваться не менее 3,6 млн. подключенных к Интернету торговых автоматов.



Основатели Byte Foods супруги Ли и Меган Мокри ранее успешно управляли бизнесом под названием «180 Eats» – сервисом доставки приготовленной мастер-шефом еды для клиентов. Схожие услуги сейчас предлагает Munchery.



Но когда они увидели «умный» киоск-рефрижератор, сделанный Lemnos Labs – детищем компании Pantry Retail Inc., они вдохновились новой идеей и поэтому решили полностью преобразовать собственный бизнес и бренд.



Вице-президент по продажам и маркетингу Byte Foods Ли Мокри сообщил: "Намного удобнее и экономически выгоднее доставлять много еды сразу в одно место, чем выполнять большое количество доставок продуктов в разные двери".



Вначале основатели проекта получили лицензию на установку автоматов у компании Pantry Retail, и убедили местного работодателя, чтобы тот расположил их в своих офисах, а затем ежедневно загружали их едой и напитками, которые заказывали сотрудники.







Вендинговые автоматы оснащены дисплеем с меню, которое пользователи могут использовать для получения подробной информации о продукте, а также устройством для чтения карт, с помощью которого они могут заплатить за все, что выбрали.



Клиенты могут взять любую еду из данного автомата, чтобы детально изучить ее, без всякого риска ошибочно получить счет, если они решат поставить данный товар обратно. RFID-метки, которые прикреплены к каждому продукту, автоматически подскажут торговому автомату, какую еду выбрал каждый клиент и сумму снятия денег с его карты.



Byte Foods разработала специальное программное обеспечение для прогнозирования ежедневного спроса на различные товары в каждом офисе, где установлены ее машины. Кроме того, программное обеспечение помогает Byte Foods управлять заказами от более чем 1000 поставщиков, а также участвовать в динамическом ценообразовании, чтобы ускорить продажи каждого продукта, прежде чем он испортится.



Также программное обеспечение Byte позволяет компаниям оплачивать и отслеживать различные данные о пищевых предпочтениях своих сотрудников, а также участвовать в программе «бесплатных буфетов».



Некоторые компании сегодня используют Byte, чтобы бесплатно предоставлять продукты питания и напитки для тех сотрудников, которые, например, работают в определенные часы. Подобные меры должны помочь небольшим компаниям обеспечивать полноценной едой всех своих работников до того времени, когда они смогут позволить себе построить кафетерии.



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После успешного завершения тестирования торговых автоматов Pantry, Ли и Меган Мокри переименовали свою компанию на Byte Foods и в мае текущего года приобрели Pantry Retail, выкупив все ее акции.



Сегодня стартап Byte Foods привлек $5,5 млн. инвестиций. Текущее финансирование было возглавлено Creek Investment Management Spring – инвестиционным фондом из Филадельфии с уклоном на продовольствие и сельское хозяйство. Кроме того, в данном раунде участвовали венчурные фонды Bolt и Bessemer Venture Partners.



Управляющий партнер Spring Creek Джин Парк, который также входит в совет директоров Byte, рассказал о том, что компания планирует направить полученные средства на свое дальнейшее развитие и масштабирование собственного бизнеса.



По его словам, Byte Foods предлагает большой ассортимент еды и запоминает все вкусовые предпочтения своих пользователей, что имеет немаловажное значение для повторного получения заказов от этих клиентов. При этом можно плодотворно сотрудничать с различными местными поставщиками продуктов питания.





Генеральный директор Byte Foods и его соучредитель Меган Мокри



Клиенты позитивно оценивают работу данного высокотехнологичного сервиса. Одним из ключевых драйверов для дальнейшего роста его прибыли станет увеличение общего количества вендинговых автоматов и снижение расходов на доставку продуктов с помощью более плотного маршрута".



Генеральный директор Byte Foods Меган Мокри заявила следующее: "Аналога нашей технологии сегодня нет нигде в мире. К нам поступает множество запросов с самых разных стран на получение нашей лицензии или услуг данного сервиса".



Также Меган отметила, что она стремится сделать торговые автоматы Byte еще более дешевыми, чем традиционные автоматы или установка полностью укомплектованного мини-холодильника в офисе. Компания планирует значительно увеличить в Сан-Франциско количество своих торговых автоматов и специальных продуктовых фургонов с контролируемой температурой перевозки.



Кроме того, генеральный директор сообщила, что Byte Foods разрабатывает программное обеспечение, которое позволит клиентам добавлять в свои любимые заказы бесплатные образцы новых продуктов, а также будет информировать о том, когда один из предпочитаемых продуктов питания или напитков поступит в продажу.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2016/12/28/by...ve-local-fare/



https://text.ru/antiplagiat/5864100ddff3e Вскоре в торговом автомате в вашем офисе вместо обычных банок газировки и пакетиков чипсов могут появиться полноценные продукты питания, такие как нарезные салаты и другая еда.Стартап из Сан-Рафаэля, штат Калифорния, под названием Byte Foods привлек $5,5 млн. начальных инвестиций для дальнейшей популяризации своих «умных» вендинговых автоматов, а также службы доставки продуктов питания и напитков от местных поставщиков.Идея подключения к Интернету торговых автоматов появилась более десяти лет назад. Однако, согласно исследованию данного рынка компанией Berg Insight, сегодня только 1,5 млн. из 17 млн. торговых автоматов в мире подключены к сети Интернет.Byte Foods будет развиваться как часть рынка «Интернета вещей». Berg Insight прогнозирует, что к 2020 году в мире будет использоваться не менее 3,6 млн. подключенных к Интернету торговых автоматов.Основатели Byte Foods супруги Ли и Меган Мокри ранее успешно управляли бизнесом под названием «180 Eats» – сервисом доставки приготовленной мастер-шефом еды для клиентов. Схожие услуги сейчас предлагает Munchery.Но когда они увидели «умный» киоск-рефрижератор, сделанный Lemnos Labs – детищем компании Pantry Retail Inc., они вдохновились новой идеей и поэтому решили полностью преобразовать собственный бизнес и бренд.Вице-президент по продажам и маркетингу Byte Foods Ли Мокри сообщил: "Намного удобнее и экономически выгоднее доставлять много еды сразу в одно место, чем выполнять большое количество доставок продуктов в разные двери".Вначале основатели проекта получили лицензию на установку автоматов у компании Pantry Retail, и убедили местного работодателя, чтобы тот расположил их в своих офисах, а затем ежедневно загружали их едой и напитками, которые заказывали сотрудники.Вендинговые автоматы оснащены дисплеем с меню, которое пользователи могут использовать для получения подробной информации о продукте, а также устройством для чтения карт, с помощью которого они могут заплатить за все, что выбрали.Клиенты могут взять любую еду из данного автомата, чтобы детально изучить ее, без всякого риска ошибочно получить счет, если они решат поставить данный товар обратно. RFID-метки, которые прикреплены к каждому продукту, автоматически подскажут торговому автомату, какую еду выбрал каждый клиент и сумму снятия денег с его карты.Byte Foods разработала специальное программное обеспечение для прогнозирования ежедневного спроса на различные товары в каждом офисе, где установлены ее машины. Кроме того, программное обеспечение помогает Byte Foods управлять заказами от более чем 1000 поставщиков, а также участвовать в динамическом ценообразовании, чтобы ускорить продажи каждого продукта, прежде чем он испортится.Также программное обеспечение Byte позволяет компаниям оплачивать и отслеживать различные данные о пищевых предпочтениях своих сотрудников, а также участвовать в программе «бесплатных буфетов».Некоторые компании сегодня используют Byte, чтобы бесплатно предоставлять продукты питания и напитки для тех сотрудников, которые, например, работают в определенные часы. Подобные меры должны помочь небольшим компаниям обеспечивать полноценной едой всех своих работников до того времени, когда они смогут позволить себе построить кафетерии.После успешного завершения тестирования торговых автоматов Pantry, Ли и Меган Мокри переименовали свою компанию на Byte Foods и в мае текущего года приобрели Pantry Retail, выкупив все ее акции.Сегодня стартап Byte Foods привлек $5,5 млн. инвестиций. Текущее финансирование было возглавлено Creek Investment Management Spring – инвестиционным фондом из Филадельфии с уклоном на продовольствие и сельское хозяйство. Кроме того, в данном раунде участвовали венчурные фонды Bolt и Bessemer Venture Partners.Управляющий партнер Spring Creek Джин Парк, который также входит в совет директоров Byte, рассказал о том, что компания планирует направить полученные средства на свое дальнейшее развитие и масштабирование собственного бизнеса.По его словам, Byte Foods предлагает большой ассортимент еды и запоминает все вкусовые предпочтения своих пользователей, что имеет немаловажное значение для повторного получения заказов от этих клиентов. При этом можно плодотворно сотрудничать с различными местными поставщиками продуктов питания.Генеральный директор Byte Foods и его соучредитель Меган МокриКлиенты позитивно оценивают работу данного высокотехнологичного сервиса. Одним из ключевых драйверов для дальнейшего роста его прибыли станет увеличение общего количества вендинговых автоматов и снижение расходов на доставку продуктов с помощью более плотного маршрута".Генеральный директор Byte Foods Меган Мокри заявила следующее: "Аналога нашей технологии сегодня нет нигде в мире. К нам поступает множество запросов с самых разных стран на получение нашей лицензии или услуг данного сервиса".Также Меган отметила, что она стремится сделать торговые автоматы Byte еще более дешевыми, чем традиционные автоматы или установка полностью укомплектованного мини-холодильника в офисе. Компания планирует значительно увеличить в Сан-Франциско количество своих торговых автоматов и специальных продуктовых фургонов с контролируемой температурой перевозки.Кроме того, генеральный директор сообщила, что Byte Foods разрабатывает программное обеспечение, которое позволит клиентам добавлять в свои любимые заказы бесплатные образцы новых продуктов, а также будет информировать о том, когда один из предпочитаемых продуктов питания или напитков поступит в продажу.

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