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"Эталон" инвестирует $2 млн. в серийное производство

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"Эталон" инвестирует $2 млн. в серийное производство

В следующем году украинский производитель автобусов намерен производить 25 автобусов ежемесячно. В пресс-службе корпорации "Эталон" объявили о планах производителя инвестировать в развитие свoих автозаводов около $2 млн., а с первого месяца следующего года возобновить серийный выпуск автобусов.

Несмотря на то, что Бориспольский и Черниговский автозаводы в нынешнем году по факту были приостановлены, в 2017 году "Эталон" рассчитывает начать серийное производство автобусов с расчетом 25 единиц в месяц.

За 2015 год корпорация произвела 256 автобусов, 12 троллейбусов и 37 грузовых авто. В текущем году, поданным компании, было продано более 200 автотранспортных средств под торгорвой маркой "Эталон", в том числе 10 троллейбусов.

Напомним, что в корпорацию "Эталон" входит 21 предприятие, из них 2 автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Корпорация специализируется на автобусо- и машиностроении, а также складской логистике.

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