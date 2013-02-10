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Германия спешит вернуть золотой запас из хранилищ ФРС США

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Старый Сегодня, 23:20
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
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Германия спешит вернуть золотой запас из хранилищ ФРС США


Правительство Германии продолжает спешно вывозить свои золотые запасы, которые хранятся в Центральных Банках других стран. В частности, из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка, а так же из Центрального Банка Франции, в текущем году в Германию было возвращено 200 тонн физического золота. Данная информация была опубликована в издании Bild.

Отвечая на вопросы журналистов, Йенс Вайдман, занимающий пост главы Центрального Банка Германии заявил о том, что вывоз указанных объёмов золота в текущем году, превысили плановые показатели. При этом банкир так и не уточнил, с чем связана такая спешка с возвратом золота на родину. Как похвалился журналистам Йенс Вайдман, в Германию удалось вернуть почти половину золотого запаса Германии, который оценивается в 3,4 тыс тонн. В 2013 году Центральный Банк Германии вернул 36,6 тонн золота, в 2014 году - 119,7 тонн, в прошлом году - 210 тонн.

Правительство Германии решило вернуть свой золотой запас из иностранных хранилищ, на родину, в 2012 году. Принято это решение было после того, как Федеральный суд аудиторов ФРГ потребовал провести проверку хранящегося золотого запаса в США, после просочившихся слухов о том, что германское золото используется американским банковским капиталом при расчётах на азиатских рынках.

Следом за Германией, о желании вернуть свой золотой запас заявили и Нидерланды. После отказа ФРС провести аудит золотых запасов, Центральному Банку Нидерландов удалось репатриировать 100 тонн драгоценного металла, в 2016 году. Кстати говоря, золотой запас летом прошлого года из хранилищ ФРС решил вернуть и губернатор штата Техас Грег Эботт. Столь радикальный шаг он объяснил тем, что желает повысить надёжность хранения запасов золота, а так же избавить казну штата от излишних трат, оплачивая хранения золота в хранилищах ФРС.

Следом, глава штата Техас подписал закон, согласно которому федеральные власти не смогут отобрать золото из хранилищ штата, как это произошло во время Великой Депрессии, в 1933 году. В тот год, президент США Рузвельт подписал Акт золотого резерва, согласно которому все организации и жители страны, были обязаны сдать золото в ближайшее отделение банка. После чего Казначейство США взяло под свой контроль весь запас золота страны, выписав банкам Федерального резерва взамен физического золота, так называемые золотые сертификаты.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 23:32
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,165
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КП: 0.087
Re: Германия спешит вернуть золотой запас из хранилищ ФРС США
Если бы вывозили только из банков Америки, то это еще было бы логично. Но неужели Германия думает, что их несколько стран хотят кинуть на золото?
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