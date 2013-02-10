Германия спешит вернуть золотой запас из хранилищ ФРС США

Правительство Германии продолжает спешно вывозить свои золотые запасы, которые хранятся в Центральных Банках других стран. В частности, из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка, а так же из Центрального Банка Франции, в текущем году в Германию было возвращено 200 тонн физического золота. Данная информация была опубликована в издании Bild.
Отвечая на вопросы журналистов, Йенс Вайдман, занимающий пост главы Центрального Банка Германии заявил о том, что вывоз указанных объёмов золота в текущем году, превысили плановые показатели. При этом банкир так и не уточнил, с чем связана такая спешка с возвратом золота на родину. Как похвалился журналистам Йенс Вайдман, в Германию удалось вернуть почти половину золотого запаса Германии, который оценивается в 3,4 тыс тонн. В 2013 году Центральный Банк Германии вернул 36,6 тонн золота, в 2014 году - 119,7 тонн, в прошлом году - 210 тонн.
Правительство Германии решило вернуть свой золотой запас из иностранных хранилищ, на родину, в 2012 году. Принято это решение было после того, как Федеральный суд аудиторов ФРГ потребовал провести проверку хранящегося золотого запаса в США, после просочившихся слухов о том, что германское золото используется американским банковским капиталом при расчётах на азиатских рынках.
Следом за Германией, о желании вернуть свой золотой запас заявили и Нидерланды. После отказа ФРС провести аудит золотых запасов, Центральному Банку Нидерландов удалось репатриировать 100 тонн драгоценного металла, в 2016 году. Кстати говоря, золотой запас летом прошлого года из хранилищ ФРС решил вернуть и губернатор штата Техас Грег Эботт. Столь радикальный шаг он объяснил тем, что желает повысить надёжность хранения запасов золота, а так же избавить казну штата от излишних трат, оплачивая хранения золота в хранилищах ФРС.
Следом, глава штата Техас подписал закон, согласно которому федеральные власти не смогут отобрать золото из хранилищ штата, как это произошло во время Великой Депрессии, в 1933 году. В тот год, президент США Рузвельт подписал Акт золотого резерва, согласно которому все организации и жители страны, были обязаны сдать золото в ближайшее отделение банка. После чего Казначейство США взяло под свой контроль весь запас золота страны, выписав банкам Федерального резерва взамен физического золота, так называемые золотые сертификаты.
Специально для mmgp.ru