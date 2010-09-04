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Samsung представит на CES 2017 акустику будущего

Уже на следующей неделе в Лас-Вегасе стартует одно из главных событий в мире потребительской электроники - ежегодная выставка Consumer Electronics Show 2017. В рамках этого мероприятия компании со всего мира представят свои новые устройства. Некоторые производители не дожидаются начала выставки и анонсируют новинки ещё в декабре. Так, компания Samsung рассказала о новой линейке аудио- и видеоустройств, отражающих концепцию акустики будущего. В центре внимания - простота дизайна и расширенная интеграция между несколькими девайсами.



"Обеспечение ясного, чёткого и захватывающего звука - главная задача Samsung. Мы всегда стремимся создавать новые продукты, которые в дальнейшем дополняют пользовательский опыт. В этом году мы сосредоточились на аудиофилах, которые хотят одно - простого решение, которое не только соответствует их образу жизни, но и одновременно обеспечивает беспрецедентный опыт домашнего аудио", - отметил Джурак Чой, старший вице-президент Samsung Electronics.





Новая технология UHQ 32bit Audio



В основу новой линейки устройств южнокорейского производителя ляжет новая фирменная технология Ultra High Quality Audio, позволяющая получить насыщенное 32-битное звучание от любого источника, способного воспроизводить 8-24-битный звук. Данная технология может использоваться как в проводных, так и беспроводных девайсах. Также Samsung разработала алгоритмы для воспроизведения аудио. Компания применяет в новых продуктах технологию Distortion Cancelling, уменьшающую звуковые искажения путём прогнозирования движения внутренних блоков динамиков. Особенно хорошо эта технология себя проявляет в низкочастотных динамиках.



Samsung H7 Wireless Speaker





Одним из первых устройств с применением всех новых разработок Samsung станет беспроводная колонка H7 Wireless Speaker. Новинка выполнена в минималистичном металлическом корпусе, оборудованном двумя колёсиками для регулировки громкости, а также выбора плейлиста из списка. Благодаря новой технологии UHQ 32bit Audio и снижению баса до 35 Гц, колонка H7 Wireless Speaker обеспечивает широкий диапазон звучания.





Samsung MS750 Soundbar





Ещё одной новинкой от Samsung на CES 2017 станет MS750 Soundbar - первый саундбар компании со встроенным сабвуфером. Как и колонка H7 Wireless Speaker, данный саундбар поддерживает новую технологию UHQ 32bit Audio. За объёмное звучание отвечают вертикальные твитеры с технологией повышающего микширования, а поддержка Samsung Smart Remote Control упрощает взаимодействие с устройством, так как для управления используется тот же пульт, что и для взаимодействия с телевизором.





Samsung M9500 UHD Blu-ray Player





Также Samsung привезёт на выставку новый Blu-ray плеер M9500. Он поддерживает стриминг по Bluetooth, вывод видео в формате Ultra HD, режим HDR и интегрирован с Samsung Smart Remote через UHD Ecosystem. С помощью нового режима Private Cinema Mode плеер может транслировать звук на беспроводные Bluetooth-наушники. Кроме этого, новый Blu-ray плеер от Samsung автоматически устанавливает настройки телевизора и аудио на оптимальном уровне путём анализа источника контента в зависимости от используемой технологии: HDR, Atmos или DTS-X. Это означает, что пользователи смогут смотреть любой контент в наилучшем качестве, не задумываясь о смене настроек. Также плеер получил улучшенную интеграцию с мобильными устройствами и позволяет смотреть 360-градусный контент прямо на экране телевизора.



Напомним, выставка CES 2017 пройдёт с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, США.



Источник. Уже на следующей неделе в Лас-Вегасе стартует одно из главных событий в мире потребительской электроники - ежегодная выставка Consumer Electronics Show 2017. В рамках этого мероприятия компании со всего мира представят свои новые устройства. Некоторые производители не дожидаются начала выставки и анонсируют новинки ещё в декабре. Так, компания Samsung рассказала о новой линейке аудио- и видеоустройств, отражающих концепцию акустики будущего. В центре внимания - простота дизайна и расширенная интеграция между несколькими девайсами."Обеспечение ясного, чёткого и захватывающего звука - главная задача Samsung. Мы всегда стремимся создавать новые продукты, которые в дальнейшем дополняют пользовательский опыт. В этом году мы сосредоточились на аудиофилах, которые хотят одно - простого решение, которое не только соответствует их образу жизни, но и одновременно обеспечивает беспрецедентный опыт домашнего аудио", - отметил Джурак Чой, старший вице-президент Samsung Electronics.В основу новой линейки устройств южнокорейского производителя ляжет новая фирменная технология Ultra High Quality Audio, позволяющая получить насыщенное 32-битное звучание от любого источника, способного воспроизводить 8-24-битный звук. Данная технология может использоваться как в проводных, так и беспроводных девайсах. Также Samsung разработала алгоритмы для воспроизведения аудио. Компания применяет в новых продуктах технологию Distortion Cancelling, уменьшающую звуковые искажения путём прогнозирования движения внутренних блоков динамиков. Особенно хорошо эта технология себя проявляет в низкочастотных динамиках.Одним из первых устройств с применением всех новых разработок Samsung станет беспроводная колонка H7 Wireless Speaker. Новинка выполнена в минималистичном металлическом корпусе, оборудованном двумя колёсиками для регулировки громкости, а также выбора плейлиста из списка. Благодаря новой технологии UHQ 32bit Audio и снижению баса до 35 Гц, колонка H7 Wireless Speaker обеспечивает широкий диапазон звучания.Ещё одной новинкой от Samsung на CES 2017 станет MS750 Soundbar - первый саундбар компании со встроенным сабвуфером. Как и колонка H7 Wireless Speaker, данный саундбар поддерживает новую технологию UHQ 32bit Audio. За объёмное звучание отвечают вертикальные твитеры с технологией повышающего микширования, а поддержка Samsung Smart Remote Control упрощает взаимодействие с устройством, так как для управления используется тот же пульт, что и для взаимодействия с телевизором.Также Samsung привезёт на выставку новый Blu-ray плеер M9500. Он поддерживает стриминг по Bluetooth, вывод видео в формате Ultra HD, режим HDR и интегрирован с Samsung Smart Remote через UHD Ecosystem. С помощью нового режима Private Cinema Mode плеер может транслировать звук на беспроводные Bluetooth-наушники. Кроме этого, новый Blu-ray плеер от Samsung автоматически устанавливает настройки телевизора и аудио на оптимальном уровне путём анализа источника контента в зависимости от используемой технологии: HDR, Atmos или DTS-X. Это означает, что пользователи смогут смотреть любой контент в наилучшем качестве, не задумываясь о смене настроек. Также плеер получил улучшенную интеграцию с мобильными устройствами и позволяет смотреть 360-градусный контент прямо на экране телевизора.Напомним, выставка CES 2017 пройдёт с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, США.

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