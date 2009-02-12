OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,567 Благодарностей: 498 КП: 0.081

Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев



Ведущие российские банки начали устанавливать банкоматы, с которых россияне смогут снимать деньги без карт. Банкоматы будут сканировать ваши отпечатки пальцев или сетчатку глаза.



Правда в России уже есть машины для снятия денег с помощью которых легко снимаются наличные с карточного счета без наличия с собой платежной карты и при этом используется смартфон и QR-код. Подойдя к такому банкомату, клиент с помощью клавиатуры входит в свой личный кабинет через логин и пароль и далее запрашивает к выдаче нужную сумму. Кроме снятия денег точно таким же образом можно и положить на свой карточный счет денежные средства, а также просто открыть новый вклад, однако, к сожалению, пока таких смарт-банкоматов не очень много.



Кстати, на базе подобных банкоматов работают и так называемые мини-офисы, где сотрудники просто не нужны. Причем работают эти мини-офисы в любое время суток и круглый год. Это обычно такие закрытые зоны, которые находятся на входах в крупные банки, где стоят сразу несколько банкоматов. Экран машины в таком мини-офисе больше чем у стандартного банкомата, а временами ставят даже сразу 2 экрана, где на одном располагается интерфейс личного кабинета клиента (как скажем в вашем ноутбуке), а на втором экране клиент может получить консультационную услугу от банка.



Такие мини-офисы вообщем-то выгодны банкам, так как сокращают расходы на оплату труда персонала кредитного учреждения. Однако пока в таких мини-офисах не исключен риск мошенничества и в основном поэтому-то банки и собрались ставить у себя такие смарт-банкоматы со сканированием отпечатков пальцев или сканированием по сетчатке глаза.



Однако тут есть небольшая юридическая загвоздка, потому как банки должны будут для начала получить одобрение гражданина на использование его биометрических данных. Однако проблема вполне решаема и сейчас. И всё довольно просто - клиент банка приходит в банк и подписывает с ним специальное Соглашение и одновременно сдаёт отпечатки пальцев. Всё: - после этого клиент может начать свободно пользоваться данной услугой банка.



Банки России также проводят работу по всё большему внедрению в практику так называемых ресайклинговых банкоматов. В этих банкоматах замкнутое обращение денег, то есть кто-то вносит на свой счет деньги через такой банкомат, а кто-то другой наоборот приходит и снимает только что внесенные деньги уже со своего счета. Для банков это даёт большую экономию средств на инкассации, то есть она составляет более чем 30%, что согласитесь существенно даже и для таких богатых организаций. Но обратно, пока таких ресайклинговых банкоматов также в стране не хватает, поскольку стоят они дорого - обычно более 50 000 долларов США. Но обновление техническое обновление парка несомненно идёт...



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58640db089728 Ведущие российские банки начали устанавливать банкоматы, с которых россияне смогут снимать деньги без карт. Банкоматы будут сканировать ваши отпечатки пальцев или сетчатку глаза.Правда в России уже есть машины для снятия денег с помощью которых легко снимаются наличные с карточного счета без наличия с собой платежной карты и при этом используется смартфон и QR-код. Подойдя к такому банкомату, клиент с помощью клавиатуры входит в свой личный кабинет через логин и пароль и далее запрашивает к выдаче нужную сумму. Кроме снятия денег точно таким же образом можно и положить на свой карточный счет денежные средства, а также просто открыть новый вклад, однако, к сожалению, пока таких смарт-банкоматов не очень много.Кстати, на базе подобных банкоматов работают и так называемые мини-офисы, где сотрудники просто не нужны. Причем работают эти мини-офисы в любое время суток и круглый год. Это обычно такие закрытые зоны, которые находятся на входах в крупные банки, где стоят сразу несколько банкоматов. Экран машины в таком мини-офисе больше чем у стандартного банкомата, а временами ставят даже сразу 2 экрана, где на одном располагается интерфейс личного кабинета клиента (как скажем в вашем ноутбуке), а на втором экране клиент может получить консультационную услугу от банка.Такие мини-офисы вообщем-то выгодны банкам, так как сокращают расходы на оплату труда персонала кредитного учреждения. Однако пока в таких мини-офисах не исключен риск мошенничества и в основном поэтому-то банки и собрались ставить у себя такие смарт-банкоматы со сканированием отпечатков пальцев или сканированием по сетчатке глаза.Однако тут есть небольшая юридическая загвоздка, потому как банки должны будут для начала получить одобрение гражданина на использование его биометрических данных. Однако проблема вполне решаема и сейчас. И всё довольно просто - клиент банка приходит в банк и подписывает с ним специальное Соглашение и одновременно сдаёт отпечатки пальцев. Всё: - после этого клиент может начать свободно пользоваться данной услугой банка.Банки России также проводят работу по всё большему внедрению в практику так называемых ресайклинговых банкоматов. В этих банкоматах замкнутое обращение денег, то есть кто-то вносит на свой счет деньги через такой банкомат, а кто-то другой наоборот приходит и снимает только что внесенные деньги уже со своего счета. Для банков это даёт большую экономию средств на инкассации, то есть она составляет более чем 30%, что согласитесь существенно даже и для таких богатых организаций. Но обратно, пока таких ресайклинговых банкоматов также в стране не хватает, поскольку стоят они дорого - обычно более 50 000 долларов США. Но обновление техническое обновление парка несомненно идёт...Специально для mmgp.ru

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