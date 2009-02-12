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Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев

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Старый Сегодня, 23:15
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,567
Благодарностей: 498
КП: 0.081
Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев


Ведущие российские банки начали устанавливать банкоматы, с которых россияне смогут снимать деньги без карт. Банкоматы будут сканировать ваши отпечатки пальцев или сетчатку глаза.

Правда в России уже есть машины для снятия денег с помощью которых легко снимаются наличные с карточного счета без наличия с собой платежной карты и при этом используется смартфон и QR-код. Подойдя к такому банкомату, клиент с помощью клавиатуры входит в свой личный кабинет через логин и пароль и далее запрашивает к выдаче нужную сумму. Кроме снятия денег точно таким же образом можно и положить на свой карточный счет денежные средства, а также просто открыть новый вклад, однако, к сожалению, пока таких смарт-банкоматов не очень много.

Кстати, на базе подобных банкоматов работают и так называемые мини-офисы, где сотрудники просто не нужны. Причем работают эти мини-офисы в любое время суток и круглый год. Это обычно такие закрытые зоны, которые находятся на входах в крупные банки, где стоят сразу несколько банкоматов. Экран машины в таком мини-офисе больше чем у стандартного банкомата, а временами ставят даже сразу 2 экрана, где на одном располагается интерфейс личного кабинета клиента (как скажем в вашем ноутбуке), а на втором экране клиент может получить консультационную услугу от банка.

Такие мини-офисы вообщем-то выгодны банкам, так как сокращают расходы на оплату труда персонала кредитного учреждения. Однако пока в таких мини-офисах не исключен риск мошенничества и в основном поэтому-то банки и собрались ставить у себя такие смарт-банкоматы со сканированием отпечатков пальцев или сканированием по сетчатке глаза.

Однако тут есть небольшая юридическая загвоздка, потому как банки должны будут для начала получить одобрение гражданина на использование его биометрических данных. Однако проблема вполне решаема и сейчас. И всё довольно просто - клиент банка приходит в банк и подписывает с ним специальное Соглашение и одновременно сдаёт отпечатки пальцев. Всё: - после этого клиент может начать свободно пользоваться данной услугой банка.

Банки России также проводят работу по всё большему внедрению в практику так называемых ресайклинговых банкоматов. В этих банкоматах замкнутое обращение денег, то есть кто-то вносит на свой счет деньги через такой банкомат, а кто-то другой наоборот приходит и снимает только что внесенные деньги уже со своего счета. Для банков это даёт большую экономию средств на инкассации, то есть она составляет более чем 30%, что согласитесь существенно даже и для таких богатых организаций. Но обратно, пока таких ресайклинговых банкоматов также в стране не хватает, поскольку стоят они дорого - обычно более 50 000 долларов США. Но обновление техническое обновление парка несомненно идёт...

Специально для mmgp.ru

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OPLOTT на форуме  
Старый Сегодня, 23:20
#2
Любитель
 
Имя: Светлана
Пол: Женский
Адрес: Славянск-на-Кубани
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 484
Благодарностей: 18
КП: 0.035
Re: Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев
Так, что-то мне не совсем понятно, а если карт у меня несколько. Одна зарплатная, другая кредитная, информация по обоим картам будет в моем личном кабинете ? Как бы не напутать чего-нибудь.
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zlata777 на форуме  
Старый Сегодня, 23:24
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Планета Земля
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.09.2016
Сообщений: 1,165
Благодарностей: 102
КП: 0.087
Re: Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев
Ого, вообще норм. Теперь уже точно можно не беспокоиться о потерянной карте.
Хотя другой вопрос, что отпечатки пальце уже научились подделывать, будем надеяться что банкоматы будут достаточно защищены от мошенников.
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Invention на форуме  
Старый Сегодня, 23:30
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 692
Благодарностей: 95
КП: 0.079
Re: Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев
Ой, только этого ещё не хватало! Создают видимость борьбы с преступностью, а на деле хотят тотально контролировать каждый наш шаг. Я, может, хочу отдать свою карточку кому-нибудь из близких на временное пользование. И что теперь? Ксерокопию отпечатков пальцев прилагать к карточке?
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Enzovv на форуме  
Старый Сегодня, 23:36
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.05.2014
Сообщений: 2,884
Благодарностей: 128
КП: 0.047
Re: Россияне смогут снимать деньги в банкоматах по отпечаткам пальцев
Цитата:
Сообщение от Enzovv Посмотреть сообщение
Ой, только этого ещё не хватало! Создают видимость борьбы с преступностью, а на деле хотят тотально контролировать каждый наш шаг. Я, может, хочу отдать свою карточку кому-нибудь из близких на временное пользование. И что теперь? Ксерокопию отпечатков пальцев прилагать к карточке?
Ну что же создали что-то стоящее, только вот в итоге получается, что будет лишь хуже, сделают просто хуже, будет больше проблем в этом.
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