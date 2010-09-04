Relonch объединяет фотокамеру, облачное хранилище и сервис по автоматической обработк

В 2014 году стартап под названием Relonch анонсировал чехол для смартфонов компании Apple, оборудованный большим APS-C сенсором с фиксированными линзами. К сожалению, проект так и не получил должной поддержки и не вышел в массовую продажу. Несмотря на это, компания не сидела без дела, а разрабатывала свой новый проект - камеру с одноимённым названием Relonch. Самое главное, что данная камера одновременно является ещё и сервисом по обработке фотографий, а пользователь покупает не устройство, а оформляет подписку за $99 в месяц на набор услуг.
Даже если у вас есть дорогая зеркальная камера, для получения действительно хорошей фотографии вам нужно будет провести немало времени за её постобработкой. С Relonch вам совершенно не нужно задумываться о таких сложных вещах - вы просто снимаете всё, что пожелаете. Как только снимок сделан, он пересылается по LTE в специальный облачный сервис. На следующий день вы получаете обратно лучшие снимки, обработанные искусственным интеллектом. Полученные фотографии получаются не хуже тех, что проходят через профессионалов в Photoshop. Обработанные снимки появляются в мобильном приложении.
Внешне Relonch выглядит как обычная камера. Она обшита кожей и доступна в нескольких ярких цветах. На корпусе находится только одна кнопка для спуска затвора. Пользователю не нужно задумываться о таких параметрах, как экспозиция, диафрагма, баланс белого и прочих, которые обычно настраивают профессиональные фотографы перед съёмкой.
Релиз камеры-сервиса Relonch запланирован на следующий год. Узнать больше о проекте можно на официальном сайте.
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