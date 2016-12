Metronom001 Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 28.11.2016 Сообщений: 49 Благодарностей: 4 КП: 0.000

OKCoin приобретает компанию Хуаженьянь за ¥7.5 миллионов



В соглашении о покупке записано, что Стар Ху купит 3.0062 миллиона акций компании Хуаженьянь по цене 2.5 юаня за акцию, получив 54.66% от общего количества акций. Сумма сделки около 7.5155 миллионов юаней.



Стар Ху широко известен как основатель и директор биржи OKCoin. До того, как возглавить OKCoin, он был директором Docin, сайта, позволяющего поделиться документами (крупнейшего в Китае).



Благодаря этой сделке стало известно портфолио Стар Ху: 31 компания в разных странах мира. Информация о названиях этих компаний, регистрационном капитале и показателях бизнеса была опубликована впервые.



Статистика показывает, что Стар Ху контролирует 14 компаний или является их акционером, часть из которых зарегистрирована за границами Китая. С 2014 года Стар Ху был директором в общей сложности 17 компаний.



Одна из этих компаний это Beijing Oukai Lianchuang Network Technology Co., Ltd.. Главными направлениями деятельности компании являются техническая поддержка, маркетинг и продажа виртуальных товаров (в том числе биткоинов и монет LETTY), функционирование торговых сайтов; и разработки, связанные с технологией блокчейна. Регистрационный капитал компании составляет 50 миллионов юаней. Стар Ху владеет 56% акций Beijing Oukai Lianchuag, а также является исполнительным директором и управляющим компании.



Три компании, зарегистрированные в Гонконге, это: Hong Kong Sulian Technology Co., Ltd., Hong Kong Oukai Financial Technology Co., Ltd., Hong Kong Oukai Finance Co., Ltd.,. Эти 3 компании заняты международными денежными переводами, чем не возможно заниматься в материковом Китае. Кроме того, деловой оборот компании ведётся через Сингапур, Великобританию и другие места, которые разрешают торговлю виртуальными товарами.



Соглашение о приобретении не исключает вливание дополнительных активов, которые, скорее всего, поступят с биржи OKCoin. В своём отчёте Стар Ху довольно прямо высказывается о целях приобретения:



«Мы собираемся использовать в своих интересах платформу листинговой компании для интеграции ресурсов, расширения существующего бизнеса, активного использования новых бизнес-моделей, поиска новых возможностей для прибыли, роста прибыльности компании и улучшения её конкурентоспособности.»



«После завершения этой сделки покупатель расширит существующие сферы деятельности акционерного общества за счёт использования проектов с рыночным потенциалом и включения их в состав акционерного общества.»



Не только OKCoin, но и другие криптовалютные биржи ищут входы на традиционный рынок акций.



Huobi приобрела компанию Bangufufeng, которая есть в биржевом индексе NEEQ, переименовав её в Caimao Network в феврале 2016 года.



Taiyi Cloud Technology Company, более известная, как биржа Yuanbao , приобрела Saiyizhineng (есть в NEEQ) в июне 2016 года.



Gingkoo (есть в NEEQ) привлекла $23 миллиона ранее в этом месяце, что является самой большой китайской инвестицией в блокчейн.



Шеньженская и Шанхайская фондовые биржи являются основными в Китае. Национальный биржевой индекс (National Equities Exchange and Quotation, NEEQ), также известный, как «новая третья площадка», был основан в 2006 году. Первоначально это была экспериментальная платформа для маленьких технологических компаний из Пекинского научного парка. NEEQ это внебиржевой (OTC), который предоставляет различные финансовые возможности для малых и средних компаний из материкового Китая. NEEQ это только OTC биржа, регулируемая китайской Комиссией по надзору за ценными бумагами (China Securities Regulatory Commission (CSRC).



Система была официально запущена 16 января 2013 года после испытаний в Шанхае, Тяньцзине и Ухане. 23 декабря количество компаний в индексе NEEQ достигло 10105, что сделало этот внебиржевой рынок самым большим в мире.



Источник 20 декабря, компания Хуаженьянь (Huazhenglian) объявила, что 54.66% акций их компании купил Стар Ху, за 7.5155 миллионов юаней (1.08 миллиона USD). После завершения сделки Стар Ху станет главным акционером и будет полностью контролировать эту компанию.В соглашении о покупке записано, что Стар Ху купит 3.0062 миллиона акций компании Хуаженьянь по цене 2.5 юаня за акцию, получив 54.66% от общего количества акций. Сумма сделки около 7.5155 миллионов юаней.Стар Ху широко известен как основатель и директор биржи OKCoin. До того, как возглавить OKCoin, он был директором Docin, сайта, позволяющего поделиться документами (крупнейшего в Китае).Благодаря этой сделке стало известно портфолио Стар Ху: 31 компания в разных странах мира. Информация о названиях этих компаний, регистрационном капитале и показателях бизнеса была опубликована впервые.Статистика показывает, что Стар Ху контролирует 14 компаний или является их акционером, часть из которых зарегистрирована за границами Китая. С 2014 года Стар Ху был директором в общей сложности 17 компаний.Одна из этих компаний это Beijing Oukai Lianchuang Network Technology Co., Ltd.. Главными направлениями деятельности компании являются техническая поддержка, маркетинг и продажа виртуальных товаров (в том числе биткоинов и монет LETTY), функционирование торговых сайтов; и разработки, связанные с технологией блокчейна. Регистрационный капитал компании составляет 50 миллионов юаней. Стар Ху владеет 56% акций Beijing Oukai Lianchuag, а также является исполнительным директором и управляющим компании.Три компании, зарегистрированные в Гонконге, это: Hong Kong Sulian Technology Co., Ltd., Hong Kong Oukai Financial Technology Co., Ltd., Hong Kong Oukai Finance Co., Ltd.,. Эти 3 компании заняты международными денежными переводами, чем не возможно заниматься в материковом Китае. Кроме того, деловой оборот компании ведётся через Сингапур, Великобританию и другие места, которые разрешают торговлю виртуальными товарами.Соглашение о приобретении не исключает вливание дополнительных активов, которые, скорее всего, поступят с биржи OKCoin. В своём отчёте Стар Ху довольно прямо высказывается о целях приобретения:«Мы собираемся использовать в своих интересах платформу листинговой компании для интеграции ресурсов, расширения существующего бизнеса, активного использования новых бизнес-моделей, поиска новых возможностей для прибыли, роста прибыльности компании и улучшения её конкурентоспособности.»«После завершения этой сделки покупатель расширит существующие сферы деятельности акционерного общества за счёт использования проектов с рыночным потенциалом и включения их в состав акционерного общества.»Не только OKCoin, но и другие криптовалютные биржи ищут входы на традиционный рынок акций.Huobi приобрела компанию Bangufufeng, которая есть в биржевом индексе NEEQ, переименовав её в Caimao Network в феврале 2016 года.Taiyi Cloud Technology Company, более известная, как биржа Yuanbao , приобрела Saiyizhineng (есть в NEEQ) в июне 2016 года.Gingkoo (есть в NEEQ) привлекла $23 миллиона ранее в этом месяце, что является самой большой китайской инвестицией в блокчейн.Шеньженская и Шанхайская фондовые биржи являются основными в Китае. Национальный биржевой индекс (National Equities Exchange and Quotation, NEEQ), также известный, как «новая третья площадка», был основан в 2006 году. Первоначально это была экспериментальная платформа для маленьких технологических компаний из Пекинского научного парка. NEEQ это внебиржевой (OTC), который предоставляет различные финансовые возможности для малых и средних компаний из материкового Китая. NEEQ это только OTC биржа, регулируемая китайской Комиссией по надзору за ценными бумагами (China Securities Regulatory Commission (CSRC).Система была официально запущена 16 января 2013 года после испытаний в Шанхае, Тяньцзине и Ухане. 23 декабря количество компаний в индексе NEEQ достигло 10105, что сделало этот внебиржевой рынок самым большим в мире.

Доверительное управление на криптовалютных рынках. Лицензия регулятора На правах рекламы

__________________